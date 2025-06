DJ Fresenius Medical Care präsentiert auf Kapitalmarkttag neue Strategie

Von Britta Becks

DOW JONES--Der Dialysekonzern Fresenius Medical Care (FMC) hat auf seinem Kapitalmarkttag in London seine neue Strategie "FME Reignite" vorgestellt. Wie der DAX-Konzern mitteilte, steht Wertschaffung dabei im Mittelpunkt. Mit dem Jahr 2025 geht das dritte und letzte Jahr der insgesamt dreijährigen Turnaround- und Transformationsphase zu Ende. Das Transformationsprogramm "FME25", mit dem sich FMC von Unternehmensteilen trennt, die nicht zum Kerngeschäft gehören und einen margenverwässernden Effekt haben, geht dagegen in die Verlängerung: In den kommenden zwei Jahren will FMC damit weitere 300 Millionen Euro einsparen. Insgesamt strebt FMC mit "FME25+", wie das verlängerte Programm nun heißt, bis Ende 2027 nachhaltige Einsparungen von 1,05 Milliarden Euro an. Wie bereits bekannt, sollen bis Ende dieses Jahres insgesamt 750 Millionen Euro eingespart werden - eine Steigerung von 50 Prozent gegenüber dem ursprünglichen Ziel von 500 Millionen Euro.

Darüber hinaus setzte sich der Bad Homburger Konzern ein neues Mittelfristziel. Demnach strebt FMC bis 2030 eine operative Ergebnismarge im mittleren Zehnerprozentbereich an. Das bisherige Mittelfristziel sieht vor, bis 2025 eine operative Marge zwischen 10 und 14 Prozent zu erwirtschaften.

"FME Reignite hat zum Ziel, sowohl branchenführende Behandlungsergebnisse als auch Margen mit einem über dem Markt liegenden Wachstum zu erzielen", sagte CEO Helen Giza. "Angesichts attraktiver zugrundeliegender Geschäftstrends und einer starken Dynamik haben wir uns für das Jahr 2030 Profitabilitätsziele mit einer branchenführenden Marge gesetzt und haben den Ehrgeiz, in der Nierenversorgung durch herausragende Patientenversorgung und Innovation führend zu sein."

