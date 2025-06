Die DHL Group und EnBW schließen ein Power Purchase Agreement (PPA). Mit der Windenergie aus He Dreiht will das Unternehmen etwa 16 Prozent seines aktuellen jährlichen Strombedarfs in Deutschland decken. Die DHL Group und die EnBW Energie Baden-Württemberg AG (EnBW) haben einen langfristigen Stromliefervertrag geschlossen. Gegenstand ist der Kauf von rund 80 Gigawattstunden (GWh) pro Jahr aus erneuerbaren Quellen ab 2026. Ziel ist es, damit die CO2-Emissionen zu reduzieren.Der Offshore-Windpark ...

