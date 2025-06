Die EnBW stattet deutschlandweit elf Immobilien von GSL Asset Management mit Schnellladesäulen aus. Dabei handelt es sich überwiegend um Handelsimmobilien mit Einkaufsmöglichkeiten für Lebensmittel, wie Märkte von Edeka oder Lidl. Der erste gemeinsame Standort ist bereits in Betrieb. Der Schnellladestandort befindet sich Am Gewerbepark 2 in Röthenbach an der Pegnitz, in der Nähe des Autobahnkreuzes Nürnberg, an dem die Autobahnen A3 und A9 zusammenlaufen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...