LE BOURGET/SEVILLA (dpa-AFX) - Airbus verschafft sich angesichts dünner Auftragsbücher für den Militärtransporter A400M Zeit von den europäischen Käuferstaaten. Frankreich und Spanien seien bereit, die Auslieferung von insgesamt sieben Maschinen der Reihe vorzuziehen, teilte der Dax-Konzern am Dienstag auf der Luftfahrtmesse in Le Bourget bei Paris mit. Eine neue Vereinbarung mit der europäischen Beschaffungsorganisation Occar sichere die Produktion des Flugzeugs auf absehbare Zeit. Demnach will Airbus die Betriebskosten der Maschine senken und ihr neue Fähigkeiten verschaffen. Dabei geht es etwa um die Brandbekämpfung und Abstandsstörsender. Auch soll ihre Nutzlast auf 40 Tonnen steigen. Künftig wollen Airbus und Occar den Angaben zufolge jedes Jahr überprüfen, wie es mit der A400M weitergeht.

Airbus hatte die Zukunft der A400M bereits im Februar in Zweifel gezogen. Im vergangenen Jahr verbuchte der Konzern nach einer Vertragsanpassung mit den europäischen Hauptkunden und Occar eine weitere Sonderbelastung. Das Projekt liegt mit mehr als 25 Milliarden Euro schon lange über dem ursprünglichen Budget. Deshalb hatte Airbus vor etlichen Jahren sogar gedroht, das Projekt einzustellen.

Seitdem hatte der Hersteller gehofft, abseits seiner Hauptkunden aus Europa weitere Aufträge aus anderen Ländern zu erhalten. Doch die Hoffnungen erfüllten sich bislang kaum. Insgesamt haben laut Airbus' Internetseite bisher zehn Staaten insgesamt 178 Maschinen des Typs geordert. Zu den Käufern gehören neben Frankreich und Spanien etwa auch Deutschland, Großbritannien und die Türkei.

Die A400M wird im spanischen Sevilla gebaut. Üblicherweise werden dort inzwischen pro Jahr acht Maschinen fertig. Im vergangenen Jahr waren es gerade einmal sieben Stück./stw/niw/mis