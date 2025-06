EQS-Ad-hoc: Leifheit Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Prognoseänderung

17.06.2025 / 13:32 CET/CEST

Leifheit Aktiengesellschaft: Leifheit optimiert Produktionsstruktur - Prognose für Geschäftsjahr 2025 angepasst Umsatz- und Ergebnisprognose für 2025 angepasst

Strategisches Optimierungsprojekt in der Produktion bringt Kosten- und Effizienzvorteile in Höhe von etwa 2 Mio. Euro pro Jahr

Einmalkosten in Höhe von etwa 3 Mio. Euro für das strategische Optimierungsprojekt beeinflussen Konzernergebnis 2025, insbesondere im zweiten Quartal Nassau, 17. Juni 2025 - Der Vorstand der Leifheit AG (ISIN DE0006464506) hat angesichts einer zunehmenden Konsumzurückhaltung in wichtigen Kernmärkten heute eine Neueinschätzung der Umsatzprognose für das Geschäftsjahr 2025 vorgenommen. Er erwartet für das Jahr 2025 nun einen Konzernumsatz leicht unter dem Vorjahresniveau (2024: 259,2 Mio. Euro). Bisher wurde ein Umsatzwachstum von circa 2 bis 4 Prozent prognostiziert.



Zudem hat der Vorstand im Rahmen der strategischen Weiterentwicklung des Produktionsnetzwerks heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, die verbliebene Spritzgussfertigung in Nassau an den hochmodernen Leifheit-Standort in Blatná/Tschechische Republik zu verlagern, wo bereits mehr als 80 Prozent der Produktionsleistung im Bereich Spritzgießen erbracht werden.



Aus diesem strategischen Optimierungsprojekt resultieren zusätzliche Investitionen in Höhe von etwa 1,6 Mio. Euro sowie Einmalkosten in Höhe von etwa 3 Mio. Euro, die das Ergebnis des Leifheit-Konzerns im Gesamtjahr 2025 und insbesondere im zweiten Quartal belasten werden. Das Ergebnis vor Zinsen und Ertragsteuern (EBIT) im zweiten Quartal und im ersten Halbjahr wird daher deutlich unter dem Vorjahreswert liegen.



Ziel der Maßnahme ist es, technologische Kompetenzen zu bündeln, Effizienzen zu generieren sowie bestehende Kapazitäten effizienter auszulasten und damit die Zukunftsfähigkeit sowie Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens nachhaltig zu stärken. Durch die Konzentration auf den größten Produktionsstandort des Unternehmens ergeben sich signifikante Kostenvorteile von circa 2 Mio. Euro pro Jahr, die sich bereits ab dem zweiten Halbjahr 2025 positiv auswirken.



Trotz der Einmalkosten für die Produktionsverlagerung in Höhe von etwa 3 Mio. Euro rechnet der Vorstand für das Geschäftsjahr 2025 nun mit einem Konzern-EBIT etwa auf dem Niveau des Vorjahres (2024: 12,1 Mio. Euro). Zuvor wurde mit einem Konzern-EBIT im Korridor von 15 Mio. Euro bis 17 Mio. Euro gerechnet.



Der Free Cashflow für das Geschäftsjahr 2025 wird von den zusätzlichen Investitionen in Höhe von etwa 1,6 Mio. Euro in Zusammenhang mit dem strategischen Optimierungsprojekt beeinflusst und wird nun im mittleren einstelligen Millionen Euro-Bereich erwartet. Bisher wurde ein Free Cashflow im oberen einstelligen Millionen Euro-Bereich prognostiziert.





