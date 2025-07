EQS-Ad-hoc: Leifheit Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis/Prognose

Leifheit Aktiengesellschaft: Vorläufige Geschäftszahlen für das erste Halbjahr 2025 und Prognose



14.07.2025 / 16:59 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Leifheit Aktiengesellschaft: Vorläufige Geschäftszahlen für das erste Halbjahr 2025 und Prognose Umsatzentwicklung im Konzern durch schwaches Konsumklima deutlich belastet

Konzernergebnis von Umsatzrückgang, Einmalkosten für ein strategisches Optimierungsprojekt sowie von Fremdwährungsergebnis beeinflusst

Umsatz- und Ergebnisprognose für das Gesamtjahr 2025 angepasst Nassau (Deutschland), 14. Juli 2025 - Die Leifheit AG (ISIN DE0006464506) hat nach vorläufigen Berechnungen im ersten Halbjahr 2025 ein Konzernergebnis vor Zinsen und Ertragsteuern (EBIT) in Höhe von 2,0 Mio. Euro erzielt (H1 2024: 7,0 Mio. Euro). Das Konzern-EBIT wurde wesentlich von niedrigeren Deckungsbeiträgen aus der Umsatzentwicklung, von Einmalkosten für die Verlagerung der Spritzgussfertigung in Höhe von ca. 1,8 Mio. Euro sowie von der Verringerung des Fremdwährungsergebnisses um 0,6 Mio. Euro beeinflusst. Im zweiten Quartal 2025 lag das Konzern-EBIT bei -1,1 Mio. Euro (Q2 2024: 3,6 Mio. Euro). Der Leifheit-Konzern erreichte im ersten Halbjahr 2025 einen Umsatz von 123,4 Mio. Euro und blieb damit um 8,6 Prozent hinter dem Vorjahreswert zurück (H1 2024: 135,0 Mio. Euro). Der Konzernumsatz wurde vom anhaltend schwachen Konsumklima und einer Kaufzurückhaltung, insbesondere in den Non-Food Kategorien in wichtigen europäischen Märkten, aber auch durch strategische Sortimentsanpassungen und die Insolvenz eines großen Handelspartners belastet. Eingeleitete Aktivitäten zur gezielten Belebung der Nachfrage nach Leifheit-Produkten zeigen bereits erste positive Effekte, jedoch verzögern hohe Bestände im Handel entsprechende Nachbestellungen. Dieser Effekt wird auch in den kommenden Monaten deutlich spürbar bleiben. Insbesondere geht der Vorstand davon aus, dass sich die Kaufzurückhaltung in den Non-Food-Kategorien, vor allem in den traditionellen Vertriebskanälen, auch in der zweiten Jahreshälfte weiter fortsetzen wird. Umsatzimpulse ergeben sich dagegen - zusätzlich zu den bereits eingeleiteten Aktivitäten - aus der im Juli erfolgten erfolgreichen Einführung der Produktinnovation "Superduster" im volumenstärksten Segment der mechanischen Reinigung sowie durch die dynamische Entwicklung des Direct-to-Consumer-(D2C)-Geschäfts. Die eingeleiteten Maßnahmen zur Kostenreduktion und Effizienzsteigerung, insbesondere die Verlagerung des Spritzgussbereichs, werden in der zweiten Jahreshälfte positive Effekte auf die Ergebnisentwicklung zeigen. Auf der Basis dieser Entwicklungen und der vorläufigen Geschäftsergebnisse des ersten Halbjahres 2025 hat der Vorstand der Leifheit AG daher eine Neueinschätzung der Erwartung für das Geschäftsjahr 2025 vorgenommen. Der Vorstand geht nun von einem Rückgang des Konzernumsatzes um circa 5 bis 8 Prozent im Vergleich zum Vorjahreswert und von einem Konzern-EBIT zwischen 9 Mio. Euro und 11 Mio. Euro für das Gesamtjahr 2025 aus. Im prognostizierten Ergebnis sind Einmalkosten in Höhe von etwa 3 Mio. Euro für das strategische Optimierungsprojekt in der Produktion enthalten. Zuletzt war mit einem Konzernumsatz leicht unter dem Vorjahreswert (2024: 259,2 Mio. Euro) und einem Konzern-EBIT auf dem Niveau des Vorjahres (2024: 12,1 Mio. Euro) gerechnet worden. Die Angaben zur Entwicklung im ersten Halbjahr 2025 basieren auf vorläufigen Berechnungen. Daher kann es zu Abweichungen gegenüber diesen Angaben in den Geschäftszahlen kommen, die im Halbjahresfinanzbericht am 7. August 2025 unter https://www.leifheit-group.com/investor-relations/berichte-und-praesentationen/ veröffentlicht werden. Kontakt:

Leifheit AG

Petra Dombrowsky

Executive Assistant/CIRO

D-56377 Nassau

ir@leifheit.com

+49 2604 977218



Ende der Insiderinformation



14.07.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com