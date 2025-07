Leifheit meldete für das 2. Quartal 2025 einen Konzernumsatz von 60 Mio EUR, was einem Rückgang von 13,6% gegenüber dem Vorjahr entspricht. Gründe hierfür sind die schwache Verbrauchernachfrage, die Kaufzurückhaltung in wichtigen europäischen Märkten, strategische Sortimentsänderungen und die Insolvenz eines wichtigen Handelspartners. Das EBIT in Q2 betrug EUR -1,1 Mio. gegenüber EUR 3,6 Mio. in Q2 2024, belastet durch niedrigere Deckungsbeiträge, einmalige Kosten in Höhe von EUR 1,8 Mio. im Zusammenhang mit der Verlagerung des Spritzgusses und einen Währungsverlust von EUR 0,6 Mio. Nach einer Prognosesenkung im Juni erwartet Leifheit nun für das Gesamtjahr einen Umsatzrückgang von 5-8% und ein EBIT zwischen 9 und 11 Mio EUR. Angesichts der anhaltenden Nachfrageschwäche und der Ungewissheit über deren Dauer revidieren wir unsere Schätzungen für das Geschäftsjahr 25 nach unten und rechnen mit einem Umsatzrückgang von 8% und einem EBIT von knapp 9 Mio EUR. Trotz der kurzfristigen Herausforderungen unterstützen eine starke Liquidität, strategische Kostenoptimierungen und eine Dividendenrendite von über 7% unsere positive mittel- und langfristige Sicht auf das Unternehmen. Wir behalten unser BUY-Rating bei und senken unser Kursziel auf EUR 23,00 (von EUR 29,00). Nehmen Sie an unserem Roundtable am 13. August teil und erfahren Sie mehr über CEO und CFO. Registrieren Sie sich hier: https://research-hub.de/events/registration/2025-08-13-14-00/LEI-GR. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/leifheit-ag





© 2025 AlsterResearch