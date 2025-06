Die Leifheit AG passt ihre Erwartungen für das laufende Geschäftsjahr 2025 an. Angesichts einer zunehmenden Konsumzurückhaltung in zentralen Absatzmärkten erwartet der Haushaltswarenhersteller nun einen Konzernumsatz, der leicht unter dem Vorjahresniveau von 259,2 Millionen Euro liegen wird. Ursprünglich hatte das Management ein moderates Umsatzwachstum von 2 bis 4 Prozent prognostiziert. Konjunkturelle Delle trifft auf strukturellen Wandel Die anhaltend schwache Konsumstimmung - insbesondere in den Kernmärkten - trifft das operative Geschäft spürbar. Gleichzeitig schreitet die strategische Neuausrichtung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...