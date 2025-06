Textron Aviation Inc., ein Unternehmen der Textron Inc. (NYSE: TXT), gab heute auf der Paris Air Show bekannt, dass Tassili Travail Aérien (TTA) einen Kaufvertrag über zwei neue Cessna SkyCourier-Flugzeuge unterzeichnet hat. Dies ist die erste Bestellung einer SkyCourier mit aeromedischer Ausrüstung und die erste SkyCourier-Bestellung in Afrika.

TTA mit Sitz in Algerien ist eine Tochtergesellschaft von Sonatrach, dem staatlichen Öl- und Gasunternehmen des Landes. TTA bietet Passagiertransporte, Luftrettungsdienste und andere Spezialmissionen für den Energiesektor in ganz Algerien an.

Die Cessna SkyCourier wird von Textron Aviation entwickelt und hergestellt.

"Die Cessna SkyCourier ist ein vielseitiges Flugzeug, das weltweit anspruchsvolle Missionen, hohe Nutzlasten und kurze, unebene Landebahnen bewältigen kann", sagte Bob Gibbs, Vice President, Special Mission Sales. "Das Missionspaket von TTA umfasst das fortschrittliche Lifeport PLUS Powered Medevac System, mit dem TTA schnell von Passagier- oder Frachtflügen auf medizinische Evakuierungsflüge umstellen kann."

Die zweimotorige, große Turboprop-Maschine Cessna SkyCourier wird die Flotte von TTA modernisieren und eine verbesserte Effizienz und Zuverlässigkeit sowie niedrigere Betriebskosten bieten, während sie Transport- und Medevac-Missionen unterstützt. Das Flugzeug wird in Algier und Hassi Messaoud (Algerien) stationiert sein und voraussichtlich 2026 ausgeliefert werden.

Unbegrenzte Möglichkeiten für Spezialmissionen

Wenn Kunden aus Regierung, Militär und Wirtschaft Luftfahrtlösungen für kritische Missionen benötigen, wenden sie sich an Textron Aviation. Die Luftfahrtlösungen des Unternehmens bieten die hohe Leistung und die Flugeigenschaften, die für die besonderen Herausforderungen von Spezialeinsätzen erforderlich sind. Mit ihrer unvergleichlichen Qualität, Vielseitigkeit und den niedrigen Betriebskosten sind die Produkte von Textron Aviation ideal für Luftrettung, Aufklärung, Überwachung und Aufklärung (ISR), Transport, Luftvermessung, Fluginspektion, Ausbildung und viele andere Spezialeinsätze.

Über die Cessna SkyCourier

Die zweimotorige Turboprop-Maschine Cessna SkyCourier mit hoch liegenden Tragflächen bietet eine Kombination aus Leistung und niedrigen Betriebskosten für Luftfracht-, Pendler- und Spezialflugbetreiber. Sie ist sowohl als Fracht- und Passagierversion als auch in einer Kombikonfiguration oder mit einem Kieskit für maximale Flexibilität erhältlich. Die 19-sitzige Passagierversion verfügt über separate Türen für Besatzung und Passagiere für ein reibungsloses Einsteigen, einen großen Gepäckraum und große Kabinenfenster für Tageslicht und gute Aussicht.

Die Frachtversion verfügt über eine Kabine mit flachem Boden, die Platz für bis zu drei LD3-Frachtcontainer bietet und eine beeindruckende Nutzlast von 6.000 Pfund hat. Beide Varianten verfügen über eine große Frachttür und eine Einpunkt-Druckbetankung für schnellere Umschlagzeiten.

Das Flugzeug wird von zwei flügelmontierten Pratt Whitney Canada PT6A-65SC-Turboprop-Triebwerken angetrieben und verfügt über den McCauley Propeller C779, einen robusten und zuverlässigen 110-Zoll-Vierblatt-Aluminiumpropeller, der eine volle Gratbildung und eine umkehrbare Steigung hat und die Leistung des Flugzeugs beim Transport enormer Lasten verbessert. Der SkyCourier wird mit Garmin G1000 NXi-Avionik betrieben und erreicht eine maximale Reisegeschwindigkeit von mehr als 200 ktas und eine maximale Reichweite von 900 Seemeilen.

Über Textron Aviation

Wir inspirieren die Reise der Luftfahrt. Seit mehr als 95 Jahren nutzt Textron Aviation das gebündelte Talent seiner Marken Beechcraft, Cessna und Hawker, um seinen Kunden das beste Flugerlebnis zu bieten. Mit einem Angebot, das von Geschäftsflugzeugen, Turboprop-Flugzeugen und Hochleistungs-Kolbenflugzeugen bis hin zu Spezialflugzeugen, Militärtrainingsflugzeugen und Verteidigungsprodukten reicht, verfügt Textron Aviation über das weltweit vielseitigste und umfassendste Produktportfolio im Bereich der Luftfahrt und beschäftigt Mitarbeiter, die mehr als die Hälfte aller Flugzeuge für die allgemeine Luftfahrt weltweit hergestellt haben. Kunden in mehr als 170 Ländern vertrauen auf unsere legendäre Leistung, Zuverlässigkeit und Vielseitigkeit sowie auf unser bewährtes globales Kundendienstnetzwerk, um kostengünstige, produktive und flexible Flüge zu realisieren.

Weitere Informationen finden Sie unter www.txtav.com specialmissions.txtav.com defense.txtav.com scorpion.txtav.com.

Über Textron Inc.

Textron Inc. ist ein branchenübergreifendes Unternehmen, das sein globales Netzwerk aus Flugzeug-, Verteidigungs-, Industrie- und Finanzunternehmen nutzt, um seinen Kunden innovative Lösungen und Dienstleistungen anzubieten. Textron ist weltweit für seine starken Marken wie Bell, Cessna, Beechcraft, Pipistrel, Jacobsen, Kautex, Lycoming, E-Z-GO und Textron Systems bekannt.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte: www.textron.com.

Bei bestimmten Aussagen in dieser Pressemitteilung handelt es sich um zukunftsgerichtete Aussagen, die Umsätze prognostizieren oder Strategien, Ziele, Aussichten oder andere nicht-historische Angelegenheiten beschreiben. Diese Aussagen gelten nur für den Zeitpunkt, an dem sie gemacht werden, und wir übernehmen keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren. Diese Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass unsere tatsächlichen Ergebnisse erheblich von denen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Dazu gehören unter anderem Änderungen in den Lieferplänen für Flugzeuge oder Stornierungen oder Verschiebungen von Bestellungen.

