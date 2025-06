© Foto: OpenAI - DALLE

UBS sieht in Gildan Activewear einen Profiteur möglicher US-Strafzölle auf chinesische Textil-Importe. Dank einer Produktion in Mittelamerika winken Marktanteile - und laut UBS sogar über 80 Prozent Kurspotenzial.Laut UBS zählt Gildan Activewear zu den wenigen Bekleidungsherstellern, die von möglichen US-Strafzöllen gegen China profitieren könnten. Sollte Donald Trump tatsächlich Importzölle von 55 Prozent auf chinesische Textilien einführen, dürfte Gildan Marktanteile gewinnen - dank seiner stark vertikal integrierten Produktion in Mittelamerika. "Zölle sind für die meisten Modefirmen negativ", schreibt Analyst Jay Sole laut CNBC Pro in einer aktuellen Studie. "Eine Ausnahme bildet …