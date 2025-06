Amazfit, eine weltweit führende Marke für Smart Wearables im Besitz des Gesundheitstechnologieunternehmens Zepp Health (NYSE: ZEPP), hat heute die Einführung der quadratischen Version der Amazfit Active 2 bekannt gegeben, einer neuen Ergänzung seiner Fitness-Smartwatch-Reihe, die dieselben leistungsstarken Funktionen und dasselbe Premium-Erlebnis wie die kürzlich vorgestellte runde Active 2 bietet jetzt in einem modernen, quadratischen Formfaktor.

Gleiche Funktionen. Neue Form.

Die Active 2 Square wurde auf der CES 2025 vorgestellt und bei Pepcom und ShowStoppers präsentiert. Sie wurde für Verbraucher entwickelt, die eine markante, geometrische Ästhetik bevorzugen, ohne Kompromisse bei Leistung, Haltbarkeit oder fortschrittlicher Gesundheits- und Fitnessüberwachung einzugehen.

Mit einem quadratischen, 1,75 Zoll großen HD-AMOLED-Display aus Saphirglas, das elegant in einen polierten Edelstahlrahmen eingefasst ist, bietet die Amazfit Active 2 ein optimales Seherlebnis mit einer Spitzenhelligkeit von 2.000 Nits, die auch bei hellem Licht für Klarheit sorgt.

Die elegante Metalloberfläche verleiht ihr einen raffinierten Touch und passt perfekt zu einem modernen, stilbewussten Lebensstil. Ihre unverwechselbare geometrische Form spiegelt ein einzigartiges Design wider, und ihre intuitive Benutzeroberfläche und die große Anzeigefläche bieten nahtlosen Zugriff auf Gesundheitsdaten, Nachrichten und Trainingseinheiten. Das Gerät verfügt über alle Funktionen, die das runde Active 2 so besonders gemacht haben.

Biosensor der neuesten Generation: Der BioTracker 6.0 PPG-Biosensor verfügt über eine Dual-LED- und 5PD-Konstruktion, die mehr biometrische Signale erfasst und so eine höhere Präzision bei der Gesundheitsüberwachung und -messung ermöglicht.

Der BioTracker 6.0 PPG-Biosensor verfügt über eine Dual-LED- und 5PD-Konstruktion, die mehr biometrische Signale erfasst und so eine höhere Präzision bei der Gesundheitsüberwachung und -messung ermöglicht. Verbesserte Algorithmen für Herzfrequenz und Schlaf : Der PulsePrecision-Algorithmus verbessert die Genauigkeit der Herzfrequenzmessung auf das Niveau des Amazfit T-Rex 3, während der RestoreIQ-Algorithmus die Genauigkeit der Schlafüberwachung in ähnlichem Maße erhöht.

: Der PulsePrecision-Algorithmus verbessert die Genauigkeit der Herzfrequenzmessung auf das Niveau des Amazfit T-Rex 3, während der RestoreIQ-Algorithmus die Genauigkeit der Schlafüberwachung in ähnlichem Maße erhöht. Zusätzliche Sensoren : Im Vergleich zur Vorgängergeneration des Amazfit Active verfügt das neue Modell über ein Barometer für genaue Höhenmessungen und die Unterstützung neuer Sportarten wie Skifahren sowie einen Beschleunigungsmesser und einen Gyroskop für die präzise Erkennung von Schlaf und Bewegung und einen Umgebungslichtsensor für eine optimale Anzeige bei unterschiedlichen Lichtverhältnissen.

: Im Vergleich zur Vorgängergeneration des Amazfit Active verfügt das neue Modell über ein Barometer für genaue Höhenmessungen und die Unterstützung neuer Sportarten wie Skifahren sowie einen Beschleunigungsmesser und einen Gyroskop für die präzise Erkennung von Schlaf und Bewegung und einen Umgebungslichtsensor für eine optimale Anzeige bei unterschiedlichen Lichtverhältnissen. Verlängerte Akkulaufzeit : Mit einer robusten Akkulaufzeit von 10 Tagen bei typischer Nutzung ist die Active 2 Square ein Gerät, das nicht jeden Abend aufgeladen werden muss.

: Mit einer robusten Akkulaufzeit von 10 Tagen bei typischer Nutzung ist die Active 2 Square ein Gerät, das nicht jeden Abend aufgeladen werden muss. Zepp Flow: Ermöglicht es Benutzern, ihre Uhreneinstellungen zu steuern, ihren Kalender anzupassen und vieles mehr nur mit ihrer Stimme, während Android-Benutzer außerdem die Möglichkeit haben, auf Sofortnachrichten entweder über die Tastatur oder per Spracheingabe zu antworten.

Dynamische Fitness-Modi : Über 160 Sportmodi, darunter der offizielle HYROX-Rennmodus, ein intelligenter Krafttrainingsmodus, der bestimmte Übungen automatisch erkennt und Wiederholungen, Sätze und Pausen intelligent zählt, sowie neue Wintersportarten wie Skifahren.

: Über 160 Sportmodi, darunter der offizielle HYROX-Rennmodus, ein intelligenter Krafttrainingsmodus, der bestimmte Übungen automatisch erkennt und Wiederholungen, Sätze und Pausen intelligent zählt, sowie neue Wintersportarten wie Skifahren. Offline-Karten mit Abbiegehinweisen: Dank der Unterstützung von 5 Satellitensystemen können Nutzer problemlos navigieren, indem sie Offline-Karten und Routendateien mit detaillierten Abbiegehinweisen auf die Uhr importieren, die dann auf dem Bildschirm angezeigt oder über den integrierten Lautsprecher oder die verbundenen Bluetooth-Kopfhörer des Nutzers wiedergegeben werden können.

Dank der Unterstützung von 5 Satellitensystemen können Nutzer problemlos navigieren, indem sie Offline-Karten und Routendateien mit detaillierten Abbiegehinweisen auf die Uhr importieren, die dann auf dem Bildschirm angezeigt oder über den integrierten Lautsprecher oder die verbundenen Bluetooth-Kopfhörer des Nutzers wiedergegeben werden können. Zepp-Coach-Integration : Bietet personalisierte Trainings- und Laufpläne, mit denen Nutzer aller Leistungsstufen ihre Fitnessziele erreichen können, vom 3-km-Lauf bis zum Marathon.

: Bietet personalisierte Trainings- und Laufpläne, mit denen Nutzer aller Leistungsstufen ihre Fitnessziele erreichen können, vom 3-km-Lauf bis zum Marathon. Speziell für Frauen : Mit der Wild.AI-Mini-App können Frauen direkt von der Uhr aus eine Verbindung zu ihren Konten herstellen, um personalisierte Wellness-Einblicke zu erhalten, die mit ihrem Menstruations- und Hormonzyklus verknüpft sind.

: Mit der Wild.AI-Mini-App können Frauen direkt von der Uhr aus eine Verbindung zu ihren Konten herstellen, um personalisierte Wellness-Einblicke zu erhalten, die mit ihrem Menstruations- und Hormonzyklus verknüpft sind. Erweiterte Gesundheitsdaten: Ein täglicher Bereitschaftswert fasst die mentale und körperliche Erholung zusammen und liefert umsetzbare Erkenntnisse, während die HRV-Funktion spezielle Erholungsdaten liefert.

Die Amazfit Active 2 Square ist ab heute auf Amazfit.com und Amazon erhältlich. Mit einem Preis von 149,99 US-Dollar oder 149,90 Euro bietet die Active 2 Square Premium-Funktionen und Leistung zu einem unschlagbaren Preis.

Amazfit, eine weltweit führende Marke für Smart Wearables mit Schwerpunkt auf Gesundheit und Fitness, ist Teil von Zepp Health (NYSE: ZEPP), einem Unternehmen für Gesundheitstechnologie mit Hauptsitz in Gorinchem, Niederlande. Zepp Health ist als dezentralisierte Organisation mit Teammitgliedern und Niederlassungen in Amerika, Europa, Asien und anderen globalen Märkten tätig.

Mit einer großen Auswahl an Smartwatches und Armbändern ermutigt Amazfit unter seinem Markenslogan "Discover Amazing" Menschen dazu, Grenzen zu überwinden, Erwartungen zu übertreffen und jeden Moment zu genießen. Amazfit wird von der proprietären Gesundheitsmanagement-Plattform von Zepp Health unterstützt, die rund um die Uhr cloudbasierte, umsetzbare Erkenntnisse und Anleitungen liefert, um Nutzern dabei zu helfen, ihre Wellnessziele zu erreichen.

Die Smartwatches von Amazfit sind für ihre herausragende Verarbeitung bekannt und haben zahlreiche Designpreise gewonnen, darunter den iF Design Award und den Red Dot Design Award. Amazfit wurde 2015 gegründet und wird von Millionen von Nutzern geschätzt. Die Produkte sind in über 90 Ländern in Amerika, EMEA und APAC erhältlich. Weitere Informationen finden Sie unter www.amazfit.com.

