The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 17.06.2025

Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 17.06.2025



ISIN Name

CA18912D1006 CLOUD DX INC.

CA36269D1015 GABO MINING LTD.

DE000A2BPP88 BETA SYST.SOFTW. INH.O.N.

FR0013518024 BQUE POSTALE 20/26FLR MTN

JP3863030007 MACROMILL INC. O.N.

US35804X1019 AMAZE HOLDINGS DL-,001





© 2025 Xetra Newsboard