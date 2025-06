Unterföhring (ots) -- Zwölf neue Folgen voller Verbrechen, Witz und Wahnsinn - von "Knives Out"-Mastermind Rian Johnson- Emmy®- und Golden Globe-nominiert: Natasha Lyonne ermittelt wieder als menschlicher Lügendetektor Charlie Cale- Staraufgebot mit Giancarlo Esposito, Katie Holmes, Kumail Nanjiani, John Cho, Lili Taylor u. v. m.- Staffel 1 weiterhin jederzeit auf Abruf bei Sky und WOW18. Juni 2025 - Mord, Lügen, Stars und Hobbydetektivin Charlie Cale mittendrin. Ab dem 2. Juli geht sie in der zweiten Staffel des gefeierten Serienhits "Poker Face" wieder auf Spurensuche und das exklusiv bei Sky und WOW - mit zwölf brandneuen Episoden.Hinter der Mystery-Crime-Serie steckt kein Geringerer als Rian Johnson, der kreative Kopf hinter "Knives Out". Auch diesmal kombiniert er spannende Fälle mit jeder Menge Stil, Humor und Gaststars, die sich sehen lassen können.Für ihren Auftritt in der ersten Staffel von "Poker Face" wurde Natascha Lyonne mit einer Emmy®-Nominierung ausgezeichnet.Ab 2. Juli ist die zweite Staffel von "Poker Face" auf Sky und WOW zu sehen. Die zwölf Episoden der Mystery-Crime-Serie starten immer mittwochs in Doppelfolgen bei Sky und WOW und sind im Originalton und deutscher Synchronisation sowie in UHD verfügbar.Über "Poker Face":Mit der Emmy®-nominierten Natasha Lyonne in der Hauptrolle sowie einer Reihe etablierter Gaststars ist Hobbydetektivin Charlie Cale wieder auf der Flucht und bahnt sich ihren Weg quer durch die USA, während sie einem Verbrechen nach dem anderen begegnet. Von der Baseball-Liga bis zum Einzelhandel, von Beerdigungsinstituten bis zu Krokodilfarmen und sogar bei einer Talentshow in einer Grundschule: Charlie löst auf ihrem abenteuerlichen Roadtrip in ihrem Plymouth Barracuda Verbrechen mit trockenem Humor, menschlichem Einfühlungsvermögen und ihrer unverkennbaren Fähigkeit, Lügen zu erkennen.Neben Natasha Lyonne gehören auch die Gaststars Giancarlo Esposito ("Breaking Bad"), Katie Holmes ("The Dark Knight"), David Alan Grier ("Jumanji"), Kumail Nanjinai ("Silicon Valley"), John Cho ("Star Trek"), Lili Taylor ("The Conjuring"), Jason Ritter ("Die Eiskönigin 2"), Melanie Lynskey ("Two and a Half Men"), Cynthia Erivo ("Wicked"), BJ Novak ("Inglourious Basterds"), Margo Martindale ("Cocaine Bear"), Richard Kind ("Alles steht Kopf"), Ego Nwodim ("5th Passenger"), Sam Richardson ("Ted Lasso") und Awkwafina ("Kung Fu Panda 4") zum Cast der zweiten Staffel von "Poker Face".Die Serie wurde bereits für mehrere Emmys® nominiert - u. a. für das Kostümdesign, eine Gastrolle von Judith Light sowie Lyonnes grandiose Hauptrolle.Showrunner Tony Tost fungiert neben Schöpfer, Autor, Regisseur und Executive Producer Rian Johnson, Natasha Lyonne, Ram Bergman, Nena Rodrigue, Adam Arkin, Nora Zuckerman und Lilla Zuckerman als Executive Producer für Staffel 2. "Poker Face" ist die erste Serie von Johnson's und Bergman's Produktionsfirma T-Street und wird von MRC, zusammen mit Natasha Lyonne, unter ihrem Produktionsbanner Animal Pictures produziert. Lyonne führt auch in Staffel 2 wieder Regie. Die Serie wird international von Paramount Global Content Distribution vertrieben.Ausstrahlung:Die zwölfteilige zweite Staffel von "Poker Face" startet am 2. Juli in Doppelfolgen bei Sky und WOW sowie linear bei Sky One, immer mittwochs folgen neue Episoden. Die erste Staffel ist ebenfalls verfügbar.Über WOW:Der Streamingdienst WOW (https://www.wowtv.de/) ist jederzeit, unterwegs und ohne lange Vertragsbindung verfügbar. WOW ist auf den meisten Geräten erhältlich, so dass die Inhalte spielend leicht zugänglich sind. Ob preisgekrönte Serien, Blockbuster-Filme, Live-Sport oder ein Extra-Fernsehprogramm für Kinder - WOW bietet für jeden Geschmack das passende Abo. Alle Abo-Varianten, WOW Serien, WOW Filme & Serien und WOW Live-Sport, können Neukunden bequem auch zu WOW Premium upgraden - für ein noch besseres Streaming-Erlebnis. Mit WOW erleben Kunden den besten Live-Sport, darunter alle Spiele der Bundesliga am Samstag, alle Spiele der 2. Bundesliga, des DFB-Pokals und der Premier League, alle Formel-1-Rennen, die Wanda Diamond League, sowie das Beste aus Tennis und Golf. Film- und Serienfans streamen mit WOW eine große Filmvielfalt über alle Genres hinweg, darunter auch Blockbuster kurz nach Kino, Highlight-Serien von HBO sowie preisgekrönte Sky Originals. Für WOW benötigen Kunden lediglich ein internetfähiges Gerät. Ein Receiver ist nicht nötig. Für weitere Informationen besuchen Sie https://www.wowtv.de/Über Sky Deutschland:Sky Deutschland ist einer der führenden Entertainment-Anbieter in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Programmangebot besteht aus bestem Live-Sport, exklusiven Serien, neuesten Filmen, vielfältigen Kinderprogrammen, spannenden Dokumentationen und unterhaltsamen Shows - unter anderem Sky Originals. Die Zuschauer können das Programm zuhause und unterwegs über Sky Stream (https://sky.de/stream) und WOW (https://www.wowtv.de/) sehen. Die neue TV-Plattform Sky Stream bietet das perfekte Fernseherlebnis auf einer Oberfläche: Sky und Free-TV-Sender, tausende Filme und Serien auf Abruf, Mediatheken und viele weitere Apps. Mit WOW streamen Kunden Serien, Filme und Live-Sport räumlich und zeitlich flexibel sowie auf monatlich kündbarer Basis. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring bei München ist Teil der Comcast Group und gehört zu Europas führendem Medien- und Unterhaltungskonzern Sky.