USD/CHF zieht Käufer für den fünften Tag in Folge an, während der USD insgesamt fester ist.Die hawkische Pause der Fed am Mittwoch hob den USD auf ein über einwöchiges Hoch.Wetten auf aggressivere Zinssenkungen der SNB belasten weiterhin den CHF.Das Währungspaar USD/CHF knüpft an seine jüngste Erholung aus dem Bereich der mittleren 0,8000er, oder einem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...