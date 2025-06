Zürich - Die Schweizerische Nationalbank (SNB) unterstützt die Massnahmen des Bundesrats zur stärkeren Unterlegung der ausländischen Beteiligungen bei der UBS. Das Verlustpotenzial für die Grossbank unter den diversen Stressszenarien bleibe substanziell, schreibt sie in ihrem Bericht zur Finanzstabilität 2025. Die Grossbank UBS erfülle die per 2030 umgesetzten «Too-big-to-fail»-Kapitalanforderungen bereits jetzt, schreibt die SNB in ihrem am Donnerstag ...

Den vollständigen Artikel lesen ...