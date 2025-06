Solaraktien wie Enphase Energy, SolarEdge & Co. sind in den vergangenen Tagen deutlich zweistellig eingebrochen. Doch für Anleger stellt sich die Frage, was nach dem Abverkauf zu tun ist? Fördermittel sollen gestrichen werden Ein Gesetzentwurf im Senat hat in dieser Woche bei Enphase Energy, SolarEdge & Co. für einen massiven Ausverkauf gesorgt. So planen die Republikaner, die Steuergutschriften für Wind- und Solarenergie deutlich früher zu streichen ...

