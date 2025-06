New York (ots/PRNewswire) -"US-Hersteller verlangen nach Skalierbarkeit sowie ROI-Klarheit und PlantOS von Infinite Uptime erfüllt diese Anforderungen mit nachgewiesenen Ergebnissen." - Chaitanya Bulusu, SVP & Geschäftsleiter - Americas, Infinite UptimeAuf dem Global Steel Dynamics Forum führte Infinite Uptime PlantOS und Production Outcomes as a Service (POaaS) weltweit ein. PlantOS, eine KI-gesteuerte Plattform für Fertigungsintelligenz, konzentriert sich auf die Wertschöpfung und sorgt für eine zuverlässige Produktion, indem sie messbare Ergebnisse liefert, z. B. 99,97 % Anlagenverfügbarkeit und bis zu 2 % Energieeinsparung pro produzierter Einheit für die Schwerindustrie.Produktionszuverlässigkeit ist ein Gleichgewicht von Metrik und Denkweise. PlantOS ermöglicht Partnern, dieses Gleichgewicht von der Parameter- bis zur Anlagenebene zu erreichen. Infinite Uptimes POaaS konzentriert sich auf ergebnisorientierte Produktionssicherheit, garantierte Leistung und Kostensicherheit. Angetrieben von PlantOS werden die Ergebnisse durch eine mehrschichtige Kombination aus geräteunabhängiger Sensorik, vertikaler KI und menschlichem Fachwissen erzielt.Erkunden Sie das Potenzial der Produktionssicherheit mit PlantOS (https://www.youtube.com/watch?v=rMZcmPIgPwc)PlantOS ist eine modulare, KI-native Plattform, die fünf Funktionen vereinigt: Erkennen und Erfassen, Verwalten und Konfigurieren, Diagnostizieren und Analysieren, Handeln und Lösen sowie Zusammenarbeiten und Integrieren. Es erfasst Daten von jedem Sensor - Vibration, Akustik, Temperatur - unter Verwendung der proprietären piezoelektrischen und MEMS-Technologie (mikroelektromechanische Systeme), selbst unter extremen Bedingungen wie 150 °C oder 2 Umdrehungen pro Minute sowie in einer Vielzahl industrieller Umgebungen - von korrosiv bis explosiv.PlantOS vertikale KI-Modelle, die auf Branchen wie die Metall- und Zementindustrie zugeschnitten sind, liefern eine Fehlerprognosegenauigkeit von 99,97 %, die in 53 026 Anlagen bestätigt wurde. Der kollaborative Outcome Assistant leitet anschließend personenspezifische Erkenntnisse weiter - Diagnosewarnungen für Ingenieure, ROI-Kennzahlen für CFOs - und stellt so sicher, dass die Erkenntnisse zu Maßnahmen führen.PlantOS kombiniert 24/7-Remote-Support, Fachwissen sowie intuitive künstliche Intelligenz und überbrückt so Kompetenzlücken, um die Einführung zu vereinfachen sowie Vertrauen zu fördern.Entdecken Sie PlantOS in unserem Frost & Sullivan Executive Interview (https://www.infinite-uptime.com/wp-content/uploads/2025/06/Final-Infinite-Uptime-XFrostSullivan-Interview-30.05.2025.pdf)PlantOS Einfluss ist in verschiedenen Schwerindustrien spürbar. Mit der größten installierten Basis von über 84 MTPA in Bezug auf die Stahlproduktion hat Infinite Uptime jede Sekunde an 214 Stahlproduktionsstandorten weltweit digitalisiert, überwacht und abgesichert. JSW, das wertvollste Stahlunternehmen der Welt, gewann 25 842 Stunden an zusätzlicher Produktionszeit, was zu einem höheren Durchsatz, niedrigeren Kosten, verbesserter Nachhaltigkeit und Millionen an Einnahmen und betrieblicher Stabilität führte."Infinite Uptime war in den letzten vier Jahren ein strategischer Partner von JSW und spielte eine entscheidende Rolle bei der Umwandlung sowie Optimierung der Produktionsleistung unserer Stahl-, Zement- und Farbwerke."- Rishi Shroff, Geschäftsführer, JSW New AgeEntdecken Sie die transformative Erfolgsgeschichte von JSW mit PlantOS (https://www.infinite-uptime.com/wp-content/uploads/2025/03/Transforming-Production-Through-User-Validated-Outcomes.pdf)Die ergebnisbasierten Verträge von Infinite Uptime entsprechen der steigenden Nachfrage nach schnellem ROI und liefern innerhalb von 6 bis 12 Monaten einen messbaren Wert.Um herauszufinden, wie PlantOS Ihnen helfen kann, Produktionsergebnisse zu erzielen, besuchen Sie noch heute die Website von Infinite Uptime.Informationen zu Infinite Uptime:Die revolutionäre Lösung PlantOS & Production Outcomes-as-a-Service (POaaS) von Infinite Uptime hat in 801 Werken in 26 Ländern 83 988 Stunden Produktionszeit eingespart. Sie ermöglicht der Schwerindustrie eine Anlagenverfügbarkeit von 99,97 % sowie eine Energieeinsparung von bis zu 2 % pro produzierter Einheit.Weitere Informationen finden Sie auf www.infiniteuptime.com.kalyan.meduri@infinite-uptime.comKontakt:Kalyan MeduriGlobal VP - Marketing & Partnerschaftenkalyan.meduri@infinite-uptime.comFoto: https://mma.prnewswire.com/media/2714003/Infinite_Uptime_CEO_Raunak_Bhinge.jpgFoto: https://mma.prnewswire.com/media/2713857/Infinite_Uptime_Global_Steel_Manufacturers_1.jpgFoto: https://mma.prnewswire.com/media/2713856/Infinite_Uptime_Global_Steel_Manufacturers_2.jpgLogo: https://mma.prnewswire.com/media/2713858/Infinite_Uptime_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/infinite-uptime-sorgt-mit-plantos-fur-produktionssicherheit-in-der-schwerindustrie-auf-dem-global-steel-dynamics-forum-302486157.htmlOriginal-Content von: Infinite Uptime Inc., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/180067/6058725