DJ Allianz reduziert Belegschaft in Großbritannien um 11% - Zeitung

DOW JONES--Die Allianz baut einem Zeitungsbericht zufolge 650 Jobs in seinem Versicherungsgeschäft in Großbritannien ab. Wie die Financial Times berichtet, betrifft der Abbau mehrere Sparten. Der DAX-Konzern beschäftigt in seinem britischen Versicherungsgeschäft rund 6.000 Mitarbeiter.

Gegenüber der Financial Times bestätigte die Allianz, dass es einen Abbau im britischen Geschäft geben werde.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/mgo/cbr

(END) Dow Jones Newswires

June 19, 2025 06:04 ET (10:04 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.