Exnaton, ein Schweizer KI-Startup für Abrechnungslösungen im Energiesektor, hat eine Kooperation mit TotalEnergies Power & Gas Belgium vereinbart. Gemeinsam wollen sie dynamische Stromtarife in Belgien einführen. Öffentlich angekündigt wurde die Zusammenarbeit bei einer gemeinsamen Präsentation der beiden Unternehmen auf der VivaTech in Paris am vergangenen Freitag. Energieversorger:innen sollen heute mehr als eine Stromlieferung bieten. Die Nachfrage nach flexiblen, kundenorientierten Angeboten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...