Zürich (www.anleihencheck.de) - Die Senkung des Leitzinses durch die Schweizerische Notenbank (SNB) auf 0% liegt in Rahmen der Markterwartungen, so Stefano Zoffoli, Chefstratege Multi Asset im Asset Management der Zürcher Kantonalbank (ZKB) mit der Marke Swisscanto.Dazu eine kurze Einordnung des Zinsentscheids in zehn Punkten: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...