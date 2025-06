Axo Copper - Neue Entdeckung mit mehrfach über 10% Kupfer an der Oberfläche!

Anzeige / Werbung

Axo Copper hat noch nicht einmal mit den Bohrungen begonnen, da meldet das Unternehmen bereits eine neue Entdeckung!

Nach dem erfolgreichen Börsengang in Toronto, dem einzigen echten IPO dieses Jahr dort, hatte Axo Copper (WKN A416BY / TSXV AXO) bereits angekündigt, in Kürze weitere Bohrungen auf dem hochgradigen Kupferprojekt La Huerta aufnehmen zu wollen. Bereits zuvor aber hatte man bereits zahlreiche Oberflächenproben in Gebieten rund 3 Kilometer entfernt vom Haupttrend von La Huerta und dem Bereich des historischen Abbaus (Las Marias) entnommen. Und diese wiesen immer wieder Kupfergehalte von mehr als 10% auf, wie sich jetzt zeigte!

Axo hatte auf dem La Huerta South genannten Gebiet, das ungefähr 3 Kilometer südwestlich von Las Marias und dem La Huerta-Haupttrend liegt, im Rahmen regionaler Explorationsaktivitäten Stich- und Schlitzproben entnommen und dabei zahlreiche Beispiele für erhöhte Kupfergehalte an der Oberfläche nachgewiesen. Interessanterweise, so das Unternehmen weiter, wurde die Kupfermineralisierung auf La Huerta South innerhalb von Nord-Süd-Verwerfungen in andesitischen Vulkangesteinen gefunden, während der Haupttrend von La Huerta Trend durch einen intrusiven Gang mit einer Streichrichtung von Nordost nach Südwest gekennzeichnet ist.

Axo Copper weist zwei neue hochgradige Kupfertrends nach

Im Detail sehen die Axo-Geologen aktuell zwei breite Trends auf La Huerta South. Dabei ist der erste Trend bislang über eine Streichlänge von etwa 1.000 Meter nachgewiesen. Hier wies das Unternehmen von CEO Jonathon Eglio herausragende Probeergebnisse nach, darunter 7,0% Kupfer in Probe LHS-3528, 10,8% Kupfer in LHS-3494 und 10,5% Kupfer mit LHS-3367! Darüber hinaus, so das Unternehmen, stieß man vielfach auf Kupfergehalte von mehr als 2,0% Kupfer in Chalkopyrit und Bornit.

Nördlich dieser Nord-Süd-Verwerfung liegt eine antithetische Struktur mit einer Ost-West-Streichrichtung, die sich aktuell rund 500 Meter in Streichrichtung erstreckt. Auch hier besteht die Mineralisierung vor allem aus Chalkopyrit und Bornit. Die Highlights der in dieser Struktur genommenen Proben waren dabei 3,6% in Probe LHS-15808 und 2,6% in LHS-1244.

Diese hochgradigen Oberflächenproben scheinen abermals die These des Unternehmens zu stützen, dass La Huerta mehrere, hochgradige Kupferstrukturen über den La Huerta-Haupttrend mit den historischen Vorkommen von Las Marias hinaus aufweisen könnte. Axo Copper hat bereits weitere Aktivitäten eingeleitet, um La Huerta South zu einem bohrbereiten Ziel zu entwickeln. CEO Eglio geht davon aus, dass erste Bohrtests dort schon zum Ende des dritten Quartals erfolgen könnten!

Jetzt die wichtigsten Rohstoff-News direkt ins Postfach!

Folgen Sie Goldinvest.de auf X (Twitter)!



Risikohinweis & Disclaimer

I. Informationsfunktion und Haftungsausschluss

Die GOLDINVEST Consulting GmbH bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Analysen und Nachrichten auf www.goldinvest.de zu veröffentlichen. Die Inhalte dienen ausschließlich der allgemeinen Information und ersetzen keine individuelle, fachkundige Anlageberatung. Es handelt sich nicht um Finanzanalysen oder Verkaufsangebote, noch liegt eine Handlungsaufforderung zum Kauf bzw. Verkauf von Wertpapieren vor. Entscheidungen, die auf Basis der veröffentlichten Informationen getroffen werden, erfolgen vollständig auf eigene Gefahr. Zwischen der GOLDINVEST Consulting GmbH und den Lesern bzw. Nutzern entsteht kein vertragliches Verhältnis, da sich unsere Informationen ausschließlich auf das Unternehmen und nicht auf persönliche Anlageentscheidungen beziehen.

II. Risikoaufklärung

Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Trotz sorgfältiger Recherche übernimmt die GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren keine Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie bezüglich Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der veröffentlichten Informationen. Bitte beachten Sie auch unsere weiteren Nutzungshinweise.

III. Interessenkonflikte

Gemäß §34b WpHG und §48f Abs. 5 BörseG (Österreich) weisen wir darauf hin, dass die GOLDINVEST Consulting GmbH sowie ihre Partner, Auftraggeber oder Mitarbeiter Aktien der oben genannten Unternehmen halten. Zudem besteht ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag zwischen diesen Unternehmen und der GOLDINVEST Consulting GmbH, und es ist möglich, dass die GOLDINVEST Consulting GmbH jederzeit Aktien dieser Unternehmen kauft oder verkauft. Diese Umstände können zu Interessenkonflikten führen, da die oben genannten Unternehmen die GOLDINVEST Consulting GmbH für die Berichterstattung entlohnen.

Enthaltene Werte: 378696065,CA00248Y1079