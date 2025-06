ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat ArcelorMittal auf "Buy" mit einem Kursziel von 33,30 Euro belassen. Die nun abgeschlossene Übernahme des 50-Prozent-Anteils von Partner Nippon Steel an AM/NS Calvert, die ArcelorMittal zum alleinigen Eigentümer mache, sei ein sehr lukrativer Deal für den weltgrößten Stahlkonzern, schrieb Andrew Jones in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion. Er stärke damit seine Position auf dem stark abgeschotteten und konsolidierten US-Markt./rob/gl/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 19.06.2025 / 11:47 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.06.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: LU1598757687

© 2025 dpa-AFX-Analyser