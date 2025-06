Die neue Serie BLM15VM ist ideal für Automobilantriebsstränge und Sicherheitsanwendungen. Sie unterstützt hohe Frequenzen. 1000 (Typ.) @5,9 GHz. Dank ihres kompakten Formats von nur 0402 Zoll (1,0 x 0,5 mm) kann sie in einem Temperaturbereich von -55 bis150 °C laufen und ist zudem mit dem AEC-Q200-Standard konform.

Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKIO: 6981) (ISIN: JP3914400001) dehnt die technischen Grenzen der Geräuschunterdrückung für Fahrzeuge weiter aus und stellt ein weiteres branchenweit erstes Produkt vor. Unter Nutzung unternehmenseigener Werkstofftechnologie und optimierter Strukturgestaltung bietet die neue Serie fahrzeuggeigneter Chip-Ferrit-Beads des Unternehmens, BLM15VM, Breitbandgeräuschunterdrückung bei Hochfrequenzanwendungen (5,9 GHz), 5G vom Fahrzeug zu allen sonstigen Anwendungen (5G-V2X), die eine hohe Impedanz aufweisen. Die Massenproduktion soll im Juli 2025 beginnen.

Seit einigen Jahren nimmt der Einsatz kabelloser Hochfrequenzkommunikation im Automobilsektor ständig zu. Diese wird hauptsächlich für die Content-Verteilung bei Navigations-, Audio- und anderen Infotainment-Systemen genutzt. Die Verbesserung der Empfindlichkeit und Geräuschunterdrückung in diesen fortschrittlichen Hochfrequenz-Kommunikationssystemen ist von entscheidender Bedeutung, um das vernetzte Fahrzeug für fortschrittliche Fahrerassistenzsysteme (ADAS) und eines Tages auch autonomes Fahren zu unterstützen.

RF-Induktoren, die in der Sub-6-GHz-Kommunikation typischerweise eingesetzt werden, verfügen über ein schmales Frequenzband mit hoher Impedanz, so dass Bauteile ausgewählt werden müssen, die dem Geräuschfrequenzband entsprechen. Mit ihrem breiten Hochfrequenzband mit hoher Impedanz gestattet die Serie BLM15VM mit einem einzigen Produkt eine problemlose Geräuschunterdrückung über mehrere Frequenzbänder hinweg. Selbst bei 5,9 GHz erzielen die Chip-Ferrit-Beads in der Serie im typischen Fall Impedanzwerte von 1000 O.

Die Serie BLM15VM ermöglicht eine fehlerfreie Hochfrequenzkommunikation, die für autonomes Fahren unverzichtbar ist. Sie erzielt zudem eine signifikante Verbesserung der Empfangsempfindlichkeit bei der V2X-Kommunikation in den 5,9-GHz-Bändern für autonomes Fahren und den stabilen Betrieb dedizierter Nahbereichskommunikation mit DSRC-basierten Steuersystemen, die im 5,8 GHz-Band operieren, für höhere Verkehrssicherheit. Und da Wi-Fi 6E und Wi-Fi 7, die Kommunikationsstandards für kabelloses WLAN, ebenfalls das Sub-6-GHz-Band nutzen, kann das Produkt die Empfindlichkeit und Geräuschunterdrückung auch in verbraucherorientierten Kommunikationsgeräten verbessern.

Die AEC-Q200-konforme BLM15VM-Serie von Chip-Ferrit-Beads von Murata unterstützt Betriebstemperaturen von -55 bis 150 °C und wird in einem kompakten Format von 0402 Zoll (1,0 x 0,5 mm) geliefert. Murata ist stets bestrebt, sein Angebot entsprechend den Marktanforderungen zu erweitern.

