NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für BASF mit einem Kursziel von 47 Euro auf "Hold" belassen. Analyst Chris Counihan nahm am Donnerstag in seinem Ausblick auf den Bericht zum zweiten Quartal kleine Anpassungen an seinen Schätzungen vor. Das starke Agrarchemiegeschäft rette die Ludwigshafener zunächst, dürfte aber im Gesamtjahr die Schwäche im Upstream-Geschäft nicht kompensieren können./rob/ag/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 19.06.2025 / 09:39 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.06.2025 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



