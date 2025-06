ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Santander von 7,25 auf 7,80 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Mit dem überdurchschnittlich guten Lauf in diesem Jahr hätten die Aktien der Spanier ihren Bewertungsabschlag fast aufgeholt, schrieb Ignacio Cerezo in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar. Wichtigster Kurstreiber bleibe die Ausschüttungspolitik./rob/ag/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 19.06.2025 / 14:48 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.06.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: ES0113900J37

