Mitteilung der PNE AG:

Das PNE 240 MW-Photovoltaik-Projekt Khauta Süd in Südafrika erreicht den finalen Meilenstein in der Projektentwicklung

- Meilenstein basiert auf dem Financial Close zwischen der NOA Group und der Standard Bank

- Wichtiger Schritt für das Engagement von PNE in Südafrika

Die PNE-Gruppe ist erneut international erfolgreich. Anfang Juni 2025 bestätigte die Standard Bank den Financial Close für das 240-MW-PV-Projekt Khauta Süd in Südafrika. Darüber hinaus wird auch der Financial Close ...

Den vollständigen Artikel lesen ...