DJ MARKT/Stratec und Nagarro profitieren von Delisting der Compugroup

Das angekündigte Delisting der Compugroup bringt bei Vollzug Nagarro in den TecDAX zurück und Stratec in den SDAX. Compugroup hat am Donnerstag das Delisting zum Handelsende am 24. Juni angekündigt. Stratec und Nagarro sind die besten Nachrücker in den noch gültigen Ranglisten von Anfang Juni.

June 20, 2025

