Einstellung Aufnahme

ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen

CA97111B4047 Willow Biosciences Inc. 20.06.2025 CA0489241046 Atlas Energy Corp. 23.06.2025 Tausch 5:1

CA6752221037 OceanaGold Corp. 20.06.2025 CA6752224007 OceanaGold Corp. 23.06.2025 Tausch 3:1

CA92539Q4060 VERSES AI Inc. 20.06.2025 CA92539Q6040 VERSES AI Inc. 23.06.2025 Tausch 3:1

US85859N1028 Stem Inc. 20.06.2025 US85859N3008 Stem Inc. 23.06.2025 Tausch 20:1

US50125G1094 KULR Technology Group Inc. 20.06.2025 US50125G3074 KULR Technology Group Inc. 23.06.2025 Tausch 8:1





© 2025 Xetra Newsboard