Die Welt blickt weiterhin in den Nahen Osten. Nach wie vor ist unklar, ob die USA in den geopolitischen Konflikt zwischen Israel und dem Iran eingreifen werden. Das Zögern der Trump-Administration führt zu fallenden Ölpreisen, was wiederum BASF zugutekommt. Am Freitag haben weitere Analysten den Blue Chip genauer unter die Lupe genommen.Die Investmentbank Goldman Sachs hat minimale Korrekturen bei den Schätzungen vorgenommen und den fairen Wert von 55 auf 54 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf ...

Den vollständigen Artikel lesen ...