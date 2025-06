Der Industriekonzern treibt seine Transformation weiter voran. Die Marinesparte ist an der Börse bald eigenständig unterwegs, weitere Geschäftsbereiche sollen folgen. Konzernchef Miguel López kann sich über eine vorzeitige Vertragsverlängerung freuen, die Aktie legt zu. Ende Mai kündigte der MDAX-Konzern an, sich als Holdinggesellschaft neu aufzustellen. Geschäftsbereiche sollen in die Eigenständigkeit entlassen werden, der Mutterkonzern bleibt mehrheitlich beteiligt. So vollzogen es die Essener ...

