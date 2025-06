München (ots) -Ein Sieg am Samstag und am Sonntag eine 3:0-Führung verspielt - das war kein Befreiungsschlag im Abstiegskampf der ProLeague für die deutschen Hockey-Frauen am Doppel-Spieltag gegen Australien. "Wir waren einfach nicht diszipliniert genug, die ordentlich zu verteidigen. Das ist einfach zu wenig", kritisiert Linnea Weidemann. "Am Ende wollten wir zu viel", monierte Bundestrainerin Janneke Schopmann. In der Tabelle ist Deutschland nach dem 2. Sieg Vorletzter am Dienstag und Mittwoch (jeweils ab 17 Uhr live und kostenlos) trifft die deutsche Auswahl in Berlin auf China, bislang 5 Siege.Die deutsche Hockey-Männer-Auswahl wahrt gegen Argentinien die Chancen auf einen Platz unter dem Top4. Diesmal war es das DHB-Team, das einen 0:3-Rückstand zum 4:3 drehte - nach einem 3:4 am Vortag. Mann des Spiels am Sonntag: Doppel- und Siegtorschütze Justus Weigand, der betonte: "Wir können stolz auf diese Performance sein." Deutschland kommt in der Tabelle als Sechster auf 2 Punkte an Argentinien heran. Am nächsten Doppel-Spieltag (Dienstag und Mittwoch, live und kostenlos ab 19.30 Uhr) geht es gegen Australien, aktuell Zweiter in der Proleague-Männerkonkurrenz.Nachfolgend Clips und Stimmen zu den Spielen der deutschen Hockey-Frauen gegen Australien sowie der Männer gegen Argentinien in der ProLeague. Bei Verwendung bitte MagentaSport als Quelle angeben. Weiter geht es mit der Hockey ProLeague am Dienstag. Ab 17.00 Uhr spielen die Frauen gegen China - und die Männer ab 19.30 Uhr gegen Australien.Frauen ProLeague: Deutschland - Australien 3:4Bitter für die deutschen DHB-Frauen. Trotz 3:0-Führung unterliegt Deutschland Australien. Mit einem Doppelschlag kurz vor der Pause stellten die deutschen Frauen die klare Führung her. Im 3. Viertel gelang Australien jedoch die Aufholjagd und der Siegtreffer. Das DHB-Team verpasst damit einen großen Schritt im Abstiegskampf, Indien zu distanzieren.Link zu den Toren des Spiels: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=cHNCUHRpOS9oZWZka2dVY3BUUGNJMnBRL2owekpKdmZRTURQSzFjMzBDaz0=Linnea Weidemann, Spielerin Deutschland: "Anders als gestern war, dass wir einfach nicht das auf den Platz gebracht haben, was wir uns vorgenommen haben. Wir haben uns vorgenommen, dass wir mehr über Außen spielen, dass wir den Ball mehr laufen lassen, so wie gestern. Das hat einfach nicht gut geklappt. Man muss sagen, die Australierinnen waren viel griffiger, haben ihre Chancen gut genutzt. Da waren wir einfach nicht diszipliniert genug, die ordentlich zu verteidigen und dann geht der Sieg auch verdient an Australien, weil wir es einfach nicht geschafft haben, unsere 3:0-Führung zu halten. Das ist einfach zu wenig."Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=Umx5TDhJKytYNUdzd2JRMTl1ZUFwcUxQWHFSMC9TV2w4c0g5MVUybi9lbz0=Janneke Schopman, Bundestrainerin Deutschland: "Am Ende wollten wir zu viel, wir haben es in unseren Stärken übertrieben. Wir wollen Bälle gewinnen und anstatt geduldig zu sein, haben wir versucht, Bälle zu schnell zu gewinnen. Dadurch fällt der Ball in den freien Raum. Das ist genau das Spiel, das Australien gerne spielt. Wir haben ihnen die Räume gegeben, sodass sie die Tore schießen konnten, die sie gerne schießen. Das passiert mit einer jungen Gruppe. Wir entwickeln uns. Das 4. Viertel war besser. Aber da war der Schaden schon angerichtet."Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=cEs5dk44TUtyZ3B1VWJzV0Y4aC8vamIwczUwMDQ0OUtwRHRWaldabnVBWT0=Männer ProLeague: Deutschland - Argentinien 4:3Gleicher Spielfilm wie bei den Frauen gegen Australien - nur mit vertauschten Rollen. Diesmal ist es die deutsche Mannschaft, die einen 0:3-Rückstand dreht. Justus Weigand leitete die Aufholjagd mit dem 1:3 ein und vollendete sie im 4. Viertel auch mit seinem Doppelpack. Deutschland übernimmt mit diesem Erfolg Platz 6, zwei Punkte hinter dem heutigen Gegner.Link zu den Toren des Spiels: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=VHE3YjFNU3UxelI2WjgwaFFOSGZpL2pJL1Q5T3RYT1crSnlKV0wwYUlSMD0=Justus Weigand, deutscher Doppeltorschütze: "Das 1. Viertel war ziemlich tough. Wir haben eine ordentliche 2. Hälfte gespielt. Wir können stolz auf diese Performance sein und freuen uns auf die nächsten Spiele."Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=eC9idmdFVzBMZ3p2cHc5V3g4K01TTnBsQzcrUDlmTCtzSmNPcTlFZWFsTT0=Partien bis zum 29. Juni live und kostenlos.Der Programm-Überblick:Dienstag, 24. Juniab 17.00 Uhr: Frauen Pro League: Deutschland - Chinaab 19.30 Uhr: Männer Pro League: Deutschland - AustralienMittwoch, 25. Juniab 17.00 Uhr: Frauen Pro League: Deutschland - Chinaab 19.30 Uhr: Männer Pro League: Deutschland - AustralienSamstag, 28. Juniab 16.30 Uhr: Frauen Pro League: Deutschland - Englandab 19.00 Uhr: Männer Pro League: Deutschland - SpanienSonntag, 29. Juniab 14.00 Uhr: Frauen Pro League: Deutschland - Englandab 19.00 Uhr: Männer Pro League: Deutschland - SpanienPressekontakt:Jörg KrauseMail: joerg.krause@thinxpool.deMobil: 0170 22 680 24Original-Content von: MagentaSport, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/147981/6060380