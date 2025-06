Trotz vorläufiger Vereinbarungen in London bei den Vermittlungen im Zollstreit der USA mit China gehen die Streitigkeiten hinter den Kulissen weiter. Laut einem US-Beamten hat die US-Administration den weltweit führenden Halbleiterherstellern mitgeteilt, die Ausnahmeregelungen bei der Lieferung von US-Technologie an China entziehen zu wollen. Dies betrifft vor allem Unternehmen wie die südkoreanische Samsung Electronics oder auch Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC) und ist Teil des harten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...