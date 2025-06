EQS-News: VIB Vermögen AG / Schlagwort(e): Sonstiges

VIB Vermögen AG mit dynamischer Projektentwicklung und -vermarktung



23.06.2025 / 07:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





VIB Vermögen AG mit dynamischer Projektentwicklung und -vermarktung GreenBiz Park Erding bereits zu 70 % vermietet

Internationaler Logistikdienstleister für Standort Ingolstadt Bunsenstraße gewonnen

Gesamte Projektentwicklungspipeline umfasst Investitionen von rund 200 Mio. Euro mit einem Nettomieteinnahmenpotenzial von über 12 Mio. Euro Neuburg/Donau, 23. Juni 2025. Die VIB Vermögen AG ("VIB"), eine auf Entwicklung, Erwerb und Verwaltung von Gewerbeimmobilien spezialisierte Gesellschaft, verzeichnet weitere große Fortschritte bei der Entwicklung und Vermarktung großer Projekte in Süddeutschland, konkret in Erding und in Ingolstadt. Diese beiden sind die mit Abstand größten innerhalb der existierenden Projektentwicklungspipeline des Unternehmens, die Gesamtinvestitionen von rund 200 Mio. Euro umfasst. Hieraus sollen nach Fertigstellung bis Ende 2026 Nettomieteinnahmen von mehr als 12 Mio. Euro und damit ein Return on Investment von rund 6 % erzielt werden. Das Projekt GreenBiz Park Erding in optimaler Lage zum Großflughafen München und der bayerischen Landeshauptstadt umfasst im Endausbau insgesamt 79.000 m2. Die Fertigstellung des Gesamtareals ist für 2026 geplant. Nach dem kürzlich abgeschlossenen Mietvertrag mit einem internationalen Automobildienstleister über eine Gesamtfläche von rund 27.000 m2 und vorausgegangenen Vermietungen sind bereits heute rund 70 % der Gesamtfläche vermietet. Auf dem Areal des GreenBiz Park Erding sieht die VIB Vermögen AG als Projektentwickler und Vermieter im Endausbau einen Mix aus Büro und Gewerbehallen für Nutzer aus dem Bereich Light Industrial vor. Von den Mietflächen von rund 79.000 m2 fallen etwa 15.000 m2 auf Büro-, Labor- und Serviceflächen sowie 64.000 m2 auf Produktion und Lager. Hinzu kommt ein Parkhaus mit einem innovativen Lademanagement für Elektromobilität. Erste Gebäude des GreenBiz Parks sind bereits fertiggestellt, der Baubeginn weiterer Gebäude soll im Spätsommer erfolgen. Der GreenBiz Park liegt im Nahbereich des Münchner Flughafens und ist bestens angebunden an die Autobahnen A 92 und A 94 sowie den ÖPNV des Großraums München und die Infrastruktur der Kreisstadt Erding. Ebenfalls voll vermietet ist der Logistikstandort Ingolstadt, Bunsenstraße. Dort wurde ein internationaler Logistikdienstleister als Mieter gewonnen. Das Objekt mit einer Gesamtmietfläche von 16.000 m2 wird in Kürze fertiggestellt und an den Mieter übergeben. "Dass wir in Erding noch vor Beginn des nächsten Bauabschnitts bereits weit fortgeschritten sind in der Vermarktung und dort wie in Ingolstadt namhafte Mieter mit internationalem Geschäft gewonnen haben, zeigt das enorme Potenzial, das in beiden Standorten und der gesamten Region besteht", betont Nicolai Greiner, Vorstand der VIB Vermögen AG. "Wir profitieren von der hohen wirtschaftlichen Dynamik gerade der südlichen Regionen Bayerns und tragen mit unseren Projektentwicklungen selbst dazu bei."

Über die VIB Vermögen AG

Die VIB Vermögen AG ist eine auf die Entwicklung, den Erwerb und die Verwaltung von modernen und nachhaltig profitablen Gewerbeimmobilien spezialisierte mittelständische Gesellschaft, die seit mehr als 30 Jahren erfolgreich am Markt tätig ist. Der Fokus liegt dabei auf Immobilien aus den Assetklassen Logistik & Light Industrial sowie Büro. Seit 2005 notieren die Aktien der VIB an den Börsen München (m:access) und Frankfurt (Open Market).

Das breit angelegte Geschäftsmodell der VIB umfasst neben Direkterwerben auch das komplette Spektrum von Eigenentwicklungen und Nachverdichtungen, im Rahmen eines 360-Grad-Ansatzes: Zum einen erwirbt die VIB Vermögen AG bereits vermietete Immobilien, zum anderen entwickelt sie von Grund auf neue Immobilien, um diese dauerhaft in den eigenen Bestand zu übernehmen und daraus Mieterlöse zu erzielen. Gleichzeitig gehören Verkäufe zur Gesamtstrategie. Zudem bietet die VIB umfassende Dienstleistungen und Lösungen im Bereich des Immobilienmanagements für institutionelle Investoren an und ist an Gesellschaften mit Immobilienvermögen beteiligt.

Mehr Informationen unter www.vib-ag.de Kontakt VIB Vermögen AG

Investor Relations:

Tilly-Park 1

86633 Neuburg/Donau

Tel.: + 49 (0)8431 9077-961

Fax: + 49 (0)8431 9077-1961

ir@vib-ag.de



23.06.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com