Erinnern Sie sich noch an den Impfstoff-Wettlauf in der Corona-Zeit? Damals bestimmte das Duell zwischen BioNTech und Curevac auch das Geschehen an der Börse. Anleger der ersten Stunde machten schnell richtig Kasse. Jetzt will Pandemie-Gewinner BioNTech die schwäbische Konkurrenz schlucken. Was das bedeutet und wohin die Reise in einer der faszinierenden Branchen überhaupt geht.

Den vollständigen Artikel lesen ...