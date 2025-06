NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Tesla mit einem Kursziel von 307 US-Dollar auf "Outperform" belassen. Dies schrieb Tom Narayan am Sonntag anlässlich eines CNBC-Berichts über den Start der Robotaxi-Dienste am selben Tag in einem bestimmten Gebiet von Austin. Das Feedback der Anleger, das er aus Gesprächen mitnehme, sei weitgehend neutral./rob/ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.06.2025 / 12:05 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.06.2025 / 12:05 / EDT

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

US88160R1014