Der Spinoff von Amrize wurde erfolgreich abgeschlossen. Am Montag beginnt der separate Handel des Nordamerikageschäfts von Holcim. Tesla startet in Austin den ersten Robotaxi-Dienst. Allerdings nur in sehr kleinem Rahmen und unter engmaschiger Überwachung. Wolfspeed geht in Konkurs. Der Halbleiterhersteller bricht unter seiner Schuldenlast zusammen.

