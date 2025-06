Die Ereignisse im Nahen Osten haben sich am Wochenende deutlich zugespitzt. So reagiert der DAX darauf. Außerdem im Fokus der Anleger: die Aktien von Munich Re und Renk Nach dem US-Angriff auf iranische Atomanlagen dürften die geopolitischen Sorgen der Anleger am Montag wieder größer werden. Der DAX fiel in den Anfangsminuten um 0,55 Prozent auf 23.222 Zähler. Der deutsche Leitindex näherte sich damit wieder seinem Freitagstief und einem erneuten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...