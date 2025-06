Zürich - Der Börsengang der Holcim-Abspaltung Amrize an der Schweizer Börse ist weniger erfolgreich als am Markt erwartet wurde. Denn die Aktien des nordamerikanischen Geschäftssegments werden unter dem Referenzpreis gehandelt. Zusammen sind die beiden Unternehmen aber mehr wert als die «alte» Holcim. Die Papiere von Amrize sind am Montag mit einem Kurs von 46,00 Franken in den Tag gestartet, gut eine halbe Stunde nach Handelsbeginn kosten sie 43,45 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...