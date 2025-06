Mitteilung der Mutares SE & Co. KGaA:

Mutares beabsichtigt den Börsengang ihres Portfoliounternehmens Terranor Group AB (publ) am Nasdaq First North Growth Market in Stockholm

Angestrebt wird eine Notierung der Terranor Group AB (publ) am Nasdaq First North Growth Market in Stockholm im Juni 2025

Einer der führenden Anbieter von Betriebs- und Wartungsdienstleistungen mit einem Umsatz von ca. EUR 285 Mio. (SEK 3.147 Mio.) im Jahr 2024

