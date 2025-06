23. Juni 2025 / IRW-Press / Endurance Gold Corporation (EDG - TSX.V; ENDGF - OTCQB; 3EG - Berliner Freiverkehr) (das "Unternehmen") freut sich, die Untersuchungsergebnisse seines ersten Bohrlochs von 2025 im Goldprojekt Reliance bekannt zu geben. In Bohrloch DDH25-109 wurde ein breiter, stark mineralisierter Teil der Zone Imperial innerhalb einer 185 Meter ("m") langen, noch unbebohrten Lücke von Royal Shear erfolgreich durchteuft. Darüber hinaus wurde in diesem Bohrloch die neigungsaufwärts verlaufende Erweiterung der in Gabbro lagernden Entdeckung Lower Imperial geprüft und durchteuft, die bereits in Bohrloch DDH24-106 gemeldet wurde.

Zu den wichtigsten Ergebnissen zählen:

- DDH25-109 mit einem Gehalt von 6,74 Gramm pro Tonne ("g/t") Gold und 0,16 % Antimon ("Sb") über 21,8 m, einschließlich 10,11 g/t Gold und 0,25 % Sb über 12,4 m ab der Zone Imperial, beginnend bei 336 m Tiefe bohrlochabwärts.

Dieser Abschnitt mit ungefährer wahrer Mächtigkeit ist ein 65 m neigungsaufwärts gelegenes Step-Out von DDH24-106, das 3,51 g/t Gold über 6,7 m ergab (siehe Pressemitteilung vom 16. Dezember 2024).

Erfolgreiche Entdeckung eines breiten hochgradigen Teils der Zone Imperial in der Tiefe.

Ausgezeichnete hochgradige Kontinuität von Probe zu Probe über den hochgradigen Teil dieses Abschnitts von 12,4 m (siehe nachstehende Abbildung 1).

Bestätigt eine starke seitliche Kontinuität der Mineralisierung innerhalb einer bisher unbebohrten 185 m langen Lücke in Imperial.

Die Zone Imperial ist nunmehr nachweislich von der Oberfläche bis 530 m neigungsabwärts durchgängig mineralisiert.

Die Zone Imperial ist weiterhin für eine Erweiterung neigungsabwärts und in Streichrichtung nach Nordwesten und Südosten offen. Die Prüfung von Erweiterungen entlang der Streichrichtung nach Südosten ist im Gange.

Zu den weiteren hochgradigen Erzgängen, die in diesem Bohrloch durchteuft wurden, gehören:

- 7,89 g/t Gold über 1,0 m, beginnend bei 380 m Tiefe bohrlochabwärts

- 54,90 g/t Gold über 0,8 m, beginnend bei 400,7 m Tiefe bohrlochabwärts.

- Erweiterung der "Gabbro"-Zone Lower Imperial bestätigt:

Im selben Bohrloch wurden 18,90 g/t Gold und 0,16 % Sb über 0,9 m durchteuft, beginnend bei 534 m Tiefe bohrlochabwärts, ca. 120 m neigungsaufwärts ab der in "Gabbro" lagernden Entdeckung von Lower Imperial in DDH24-106 mit einem Gehalt von 7,18 g/t Gold über 8,3 m, einschließlich 28,08 g/t Gold über 1,7 m.

Mächtigere Gabbro-Abfolgen mit goldhaltigen Strukturen in der Tiefe wurden bestätigt, und die mineralisierten Strukturen im Liegenden von Royal Shear bleiben für eine Erweiterung in alle Richtungen offen.

"Die beeindruckend mineralisierte Struktur von Royal Shear liefert mit einem weiteren hervorragenden Bohrabschnitt weiterhin gute Ergebnisse", erklärte Robert T. Boyd, President und CEO von Endurance Gold Corporation. "Diese Ergebnisse aus DDH25-109 gehören zu den zehn besten Abschnitten, die bisher in Reliance gebohrt wurden, und mit diesem Bohrloch erhöhen sich die Größe und das Tonnagenpotenzial entlang der Streichlänge von 1,5 km und der 1,1 km langen vertikalen Ausdehnung des Gold-Antimon-Systems Royal Shear weiter."

Im Rahmen des Diamantbohrprogramms 2025 wurden bisher vier Bohrlöcher über insgesamt 1.975 m ausgeführt. Die Ergebnisse für die drei abgeschlossenen Bohrlöcher stehen noch aus. Im Gebiet zwischen den Zonen Imperial und Lower Crown werden derzeit Bohrungen durchgeführt, um die mineralisierten Trends in Streichrichtung und nahe der Oberfläche zu erweitern.

Alle Bohrergebnisse werden als Kernlängenintervalle gemeldet. Die wahren Mächtigkeiten der Mischproben werden auf 90 % bis 100 % der Kernlänge geschätzt. Die hervorgehobenen Abschnitte sind in der nachstehenden Tabelle 1 aufgeführt, und die Zielgebiete für 2025 sind auf dem geneigten Längsschnitt von Royal Shear in Abbildung 2 und dem Querschnitt der Zone Imperial in Abbildung 3 dargestellt.

Was andere laufende Tätigkeiten anbelangt, so wird die Modellierung der Mineralressourcen vorangetrieben, und es werden repräsentative metallurgische Proben für bevorstehende Testarbeiten entnommen. In den östlichen Strukturen von Olympic und der südöstlichen Erweiterung des Trends von Royal Shear werden derzeit Bodenprobennahmen, Schürfgrabungen und geologische Kartierungen durchgeführt. Bisher wurden ungefähr 1.000 Bodenproben entnommen.

Endurance Gold Corporation ist ein Unternehmen, das sich auf den Erwerb, die Exploration und die Erschließung äußerst viel versprechender nordamerikanischer Mineralkonzessionsgebiete konzentriert, die das Potenzial besitzen, Lagerstätten von Weltklasse zu werden.

ENDURANCE GOLD CORPORATION

Robert T. Boyd, President & CEO

FÜR WEITERE INFORMATIONEN WENDEN SIE SICH BITTE AN

Endurance Gold Corporation

http://www.endurancegold.com

Gebührenfrei: (877) 624 2237

mailto:info@endurancegold.com

Die Diamantbohrkerne wurden auf dem Konzessionsgebiet protokolliert und unter Aufsicht eines Geologen auf dem Konzessionsgebiet ausgewertet. Die Bohrungen wurden mit HQ- und NQ-Bohrgeräten durchgeführt, mit denen Bohrkerne mit einem Durchmesser von 6,35 cm bzw. 4,76 cm entnommen werden konnten. Die Bohrkerne wurden mit einer Diamantsäge geschnitten, wobei die Hälfte der Kerne zur Analyse eingeschickt und der Rest für zukünftige Untersuchungen aufbewahrt wurde. Alle Bohrkernproben wurden an ALS Global in North Vancouver, BC, ein nach ISO/IEC 17025:2017 akkreditiertes Labor, geschickt, wo sie zu 70 % auf <2 mm zerkleinert und dann bis zu 250 Gramm auf <75 Mikrometer pulverisiert werden. Anschließend werden die Proben einer Vier-Säuren-Aufschlussmethode unterzogen und mittels ICP-MS (ME-MS61) auf 48 Elemente sowie mittels 30 g FA ICP-AES (AU-ICP21) auf Gold analysiert. Proben, die einen Grenzwert von 10 ppm Gold überschreiten, werden mittels der Au-GRA21-Methode erneut analysiert, und Proben, die einen Grenzwert von 10.000 ppm Sb überschreiten, werden mittels der Sb-AA08-Methode erneut analysiert. Proben mit sichtbarem Gold werden mittels der Metall-Screening-Methode Au-SCR21 erneut analysiert, bei der 1 kg Pulpe auf 100 Mikrometer gesiebt und die gesamte Überkornfraktion untersucht wird.

Endurance Gold überwacht die Qualitätssicherung und -kontrolle durch Einfügen von Leerproben, zertifizierten Standards und Pulp-Duplikaten in den Probenstrom. Das Arbeitsprogramm wird von Darren O'Brien, P.Geo., Vice President Exploration des Unternehmens und qualifizierter Sachverständiger gemäß National Instrument 43-101, beaufsichtigt. Herr O'Brien hat diese Pressemitteilung geprüft und genehmigt.

Weder die TSX Venture Exchange noch deren Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieser Begriffe in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung. Diese Pressemitteilung kann zukunftsgerichtete Aussagen enthalten, die auf Annahmen und Einschätzungen des Managements hinsichtlich zukünftiger Ereignisse oder Ergebnisse basieren, die sich aufgrund von Faktoren, die außerhalb seiner Kontrolle liegen, als unzutreffend erweisen können, sodass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den erwarteten Ergebnissen abweichen können.

Tabelle 1 -Bedeutende Analyseergebnisse aus DDH-Bohrungen 2025

Loch Nummer Von Bis Mäch-tigkeit Au ppm Sb % DDH25-109 336,0 357,8 21,8 6,74 0,16 einschließlich 339,3 351,7 12,4 10,11 0,25 DDH25-109 380,0 381,0 1,0 7,89 0,02 DDH25-109 400,7 401,5 0,8 54,90 0,03 DDH25-109 534,0 534,9 0,9 18,90 0,16

Abbildung 1: Konzessionsgebiet Reliance - DDH25-109 in der Zone Imperial - Einzelne Untersuchungsergebnisse

Abbildung 2: Konzessionsgebiet Reliance - Geneigter Längsschnitt von Royal Shear - Bohrzielgebiete 2025

Abbildung 3: Konzessionsgebiet Reliance - Royal Shear - Querschnitt der Zone Imperial

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf http://www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=80097Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=80097&tr=1



Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA29267M1086