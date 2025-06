The following instruments on XETRA do have their first trading 24.06.2025Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 24.06.2025Aktien1 NL0015002J37 JBS N.V.2 AU0000400616 Virgin Australia Holdings Ltd.3 US1421521071 Caris Life Sciences Inc.4 US15117F8804 Cellectar Biosciences Inc.5 KYG2545C1042 Crescent Biopharma Inc.6 CA3194101067 First Canadian Grahite Inc.7 KYG3472Y1199 FIH Mobile Ltd.8 CA75103L3092 Rakovina Therapeutics Inc.Anleihen/ETF1 XS3102006031 Al Mi'yar Capital S.A.2 EU000A4EB337 Europäische Union3 NO0013289397 Gondola Midco AS4 US594972AN17 MicroStrategy Inc.5 XS3094548123 OTP Jelzálogbank Részvénytársaság6 XS3098982815 SNB Funding Ltd.7 USN88808AE50 Trivium Packaging Finance B.V.8 US92939UAP12 WEC Energy Group Inc.9 XS2903447519 Hyundai Capital America10 XS3079581479 Intesa Sanpaolo S.p.A.11 XS3077018714 Nexi S.p.A.12 DE000HEL4AF3 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale13 IE000CO3P697 First Trust Vest U.S. Equity Max Buffer UCITS ETF14 IE000HFBJ0U0 First Trust Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer UCITS ETF