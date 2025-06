© Foto: Eric Gay - AP

Tesla hat seinen Robotaxi-Dienst in Austin gestartet. Kurz nach dem Start sorgten riskante Fahrmanöver für Kritik. Die US-Behörde NHTSA ermittelt bereits und prüft mögliche Sicherheitsmängel. Die Aktie steigt dennoch.Mit großem PR-Aufwand hat Tesla am Wochenende seinen lang erwarteten Robotaxi-Service in Austin, Texas, gestartet und damit prompt die Aufmerksamkeit der US-Verkehrsaufsicht NHTSA auf sich gezogen. Auslöser waren Videos in den sozialen Medien, die autonome Fahrzeuge in brenzligen Situationen zeigen. Die Szenen reichen von Geisterfahrten und abruptem Bremsen im fließenden Verkehr bis hin zu Gefahrenbremsungen wegen auf Parkplätzen statt auf der Straße stehender Polizeifahrzeuge …