Hornbach glänzt am Morgen mit einem starken Bericht zum 1. Quartal. Der Umsatz entwickelt sich positiv und der Gewinn wächst sogar doppelt so stark. Jensen Huang verkauft Nvidia-Aktien ab. In den vergangenen beiden Börsentagen stieß der Nvidia-CEO mehr als 100.000 Aktien ab. Ärger bei der HHLA? Mit wenigen Worten gibt der Hamburger Hafen das kommende Ausscheiden der Vorstandsvorsitzenden bekannt.

Den vollständigen Artikel lesen ...