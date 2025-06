Berlin (ots) -- Die neuen Fahrzeuge werden jährlich mehr als 200 Millionen Pakete in Europa ausliefern- Als Teil von Amazons Klima-Versprechen Climate Pledge helfen sie dabei, Lieferemissionen zu reduzieren- Mehr als 2.500 der elektrischen Fahrzeuge kommen nach DeutschlandAmazon hat heute angekündigt, sein europäisches Transportnetzwerk um rund 5.000 Elektro-Lieferfahrzeuge von Mercedes-Benz Vans zu erweitern - dies ist der bislang größte Einzelauftrag elektrischer Vans für Mercedes-Benz. Die Elektro-Lieferwagen vom Typ eSprinter und eVito werden in den kommenden Monaten in Amazons Transportnetzwerk integriert und auf fünf Länder verteilt. Mehr als 2.500 der neuen elektrischen Vans werden bei Lieferpartnern in Deutschland zum Einsatz kommen. Diese Investition ist Teil von Amazons Klimaversprechen Climate Pledge - also dem Ziel, bis 2040 in allen Geschäftsbereichen CO2-neutral zu werden. Erst im Januar 2025 kündigte das Unternehmen die Bestellung von mehr als 200 Elektro-LKW bei Mercedes-Benz Trucks für sein europäisches Logistiknetzwerk an.Rocco Bräuniger, Country Manager Amazon Deutschland, erklärt: "Wir freuen uns sehr, dass rund 5.000 Elektro-Lieferfahrzeuge Amazons Transportnetzwerk in Europa verstärken und davon mehr als die Hälfte in Deutschland zum Einsatz kommt. Das ist eine gute Nachricht für Deutschland: Für unsere Kundinnen und Kunden bedeutet das eine zuverlässige und noch nachhaltigere Zustellung. Außerdem freut uns, dass die eSprinter aus Düsseldorf und damit aus einem deutschen Werk kommen."Mehr Sicherheit und LiefereffizienzDie neuen elektrischen Fahrzeuge von Mercedes-Benz Vans werden zusammen in Europa voraussichtlich mehr als 100 Millionen Kilometer zurücklegen und jährlich mehr als 200 Millionen Pakete ausliefern. Mercedes-Benz Vans hat die Transporter unter anderem basierend auf den Erfahrungen von Amazons Lieferpartnern an die Bedürfnisse der Kunden angepasst. Die Fahrzeuge, die in Deutschland (eSprinter) und Spanien (eVito) hergestellt werden, verfügen über eine große Fahrersicherheit und Ergonomie sowie hohe Liefereffizienz, zum Beispiel dank maßgefertigter Regale für die Paketorganisation. Zusätzlich zu Deutschland kommen die neuen Fahrzeuge auch in Österreich, Frankreich, Italien und im Vereinigten Königreich zum Einsatz.Sagree Sardien, Head of Sales & Marketing Mercedes-Benz Vans, erklärt: "Ich freue mich, dass wir unsere langjährige, partnerschaftliche Beziehung mit Amazon weiter intensivieren und gemeinsam an der vollelektrischen Zukunft des Transports arbeiten."Weltweit verfügt Amazon in seinem Transportnetzwerk über mehr als 30.000 elektrische Lieferfahrzeuge. Das Unternehmen arbeitet auch in Deutschland mit der Industrie und Behörden zusammen, um den Ausbau der Ladeinfrastruktur zu beschleunigen.Neil Emery, Director Global Fleet & Product bei Amazon, erklärt hierzu: "Die neuen rund 5.000 elektrischen Lieferfahrzeuge unterstreichen unsere Bemühungen, die Emissionen in unseren Geschäftsabläufen zu reduzieren. Wir freuen uns darauf, weiterhin mit Mercedes-Benz Vans, weiteren Herstellern sowie der Politik zusammenzuarbeiten, um die Elektrifizierung und Dekarbonisierung in Europa gemeinsam noch schneller voranzutreiben."Amazon hatte bereits Anfang 2025 seine bisher größte Einzelbestellung von elektrischen LKW aufgegeben: Mehr als 200 neue eActros600-Fahrzeuge von Mercedes-Benz Trucks werden ab diesem Jahr für Transporte auf der "mittleren Meile" eingesetzt. Die Elektro-LKW werden auf stark frequentierten Strecken in Deutschland und dem Vereinigten Königreich eingesetzt, um Waren zwischen Amazons Logistikzentren und Verteilzentren zu transportieren. Amazon wird an wichtigen Standorten 360-kW-Schnellladestationen installieren, die die Batterien der 40-Tonnen-LKW in etwas mehr als einer Stunde von 20 auf 80 Prozent aufladen können. Diese emissionsfreien elektrischen LKW sollen jährlich mehr als 350 Millionen Pakete transportieren.Neben dem Einsatz von Elektro-LKW und -Lieferfahrzeugen setzen Amazons Lieferpartner auch auf elektrische Lastenfahrräder. Mehr als 60 Mikromobilitäts-Zentren wurden in über 45 europäischen Städten eingerichtet, um Millionen von emissionsfreien Lieferungen zu Fuß oder mit elektrischen Lastenrädern zu ermöglichen. Auch in Berlin, Hamburg, München, Köln und Frankfurt gibt es diese Zentren bereits. Zusätzlich setzen Amazons Lieferpartner auch in Freiburg, Aachen, Koblenz, Essen und Ulm/Neu-Ulm auf elektrische Cargo-Bikes. Kundenrezensionen, 1-Click Shopping, personalisierte Empfehlungen, Prime, Versand durch Amazon, AWS, Kindle Direct Publishing, Kindle, Career Choice, Fire Tablets, Fire TV, Amazon Echo, Alexa, Just Walk Out-Technologie, Amazon Studios und Climate Pledge sind nur einige der Produkte und Services, für die Amazon Pionierarbeit geleistet hat. 