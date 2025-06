Unterföhring (ots) -- Sky Deutschland ist seit Beginn 2025 Mitglied des Haus des Dokumentarfilms und unterstützt den Verein damit als erstes privat-kommerzielles Medienunternehmen- Das Haus des Dokumentarfilms in Stuttgart fördert, präsentiert und sammelt dokumentarische Filme und bietet ein umfangreiches Online-Angebot, Filmabende, Meisterklassen und Workshops sowie Fachtagungen wie DOKVILLE- Beim Branchentreff DOKVILLE 2025 wird Sky an mehreren Panels mit KollegInnen der Factual-Abteilung teilnehmen- Sky produziert regelmäßig Sky Original Dokumentationen wie aktuell "Das Nazi-Kartell", die auch auf internationalen Festivals große Anerkennung erhaltenUnterföhring, 24. Juni 2025 - Sky verkündet im Zuge des Branchentreffs DOKVILLE 2025 seine Mitgliedschaft im Haus des Dokumentarfilms (HDF). Seit 1. Januar ist Sky aktiver Unterstützer des Vereins und damit das erste privat-kommerzielle Mitglied des HDF überhaupt. Das HDF in Stuttgart fördert, präsentiert und sammelt dokumentarische Filme und bietet ein umfangreiches Online-Angebot, Filmabende, Meisterklassen und Workshops sowie Fachtagungen. Auch bei der übermorgen, am 26. Juni, beginnenden HDF-Fachtagung DOKVILLE 2025 ist Sky auf mehreren Panels aktiv. Sky produziert seit einigen Jahren hochwertige deutsche Dokus und Doku-Serien. Viele davon wurden auf Festivals gezeigt und mit Auszeichnungen prämiert, etwa die Sky Originals "Erfundene Wahrheit - Die Relotius Affäre" oder "Juan Carlos - Liebe, Geld, Verrat".Christian Asanger, Vice President Entertainment Sky Deutschland: "Wir freuen uns, das erste privatwirtschaftliche Mitglied im HDF zu sein, und damit die lebendige und prosperierende deutsche Dokumentarfilmlandschaft bereichern zu können. Schon länger erzielt Sky Deutschland mit seinen eigenen Produktionen auf dem nationalen und internationalen Dokumentations-Markt große Erfolge. Dafür produzieren wir eine weitreichende Bandbreite an Factual-Originals: Neben hochwertigen Sport- und True Crime-Dokus legen wir den Fokus auch auf gesellschaftlich relevante und politische Dokumentarfilme und -serien, wie etwa "Inside Greenpreace - Was braucht es, um die Welt zu retten?" oder "Das Nazi-Kartell".Über Sky Deutschland:Sky Deutschland ist einer der führenden Entertainment-Anbieter in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Programmangebot besteht aus bestem Live-Sport, exklusiven Serien, neuesten Filmen, vielfältigen Kinderprogrammen, spannenden Dokumentationen und unterhaltsamen Shows - unter anderem Sky Originals. Die Zuschauer können das Programm zuhause und unterwegs über Sky Stream (https://sky.de/stream) und WOW (https://www.wowtv.de/) sehen. Die neue TV-Plattform Sky Stream bietet das perfekte Fernseherlebnis auf einer Oberfläche: Sky und Free-TV-Sender, tausende Filme und Serien auf Abruf, Mediatheken und viele weitere Apps. Mit WOW streamen Kunden Serien, Filme und Live-Sport räumlich und zeitlich flexibel sowie auf monatlich kündbarer Basis. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring bei München ist Teil der Comcast Group und gehört zu Europas führendem Medien- und Unterhaltungskonzern Sky.Über WOW:Der Streamingdienst WOW (https://www.wowtv.de/) ist jederzeit, überall und ohne lange Vertragsbindung verfügbar. Für WOW benötigen Kunden lediglich ein internetfähiges Gerät. Ein Receiver ist nicht nötig. Ganz gleich, ob Kunden preisgekrönte Serien, Blockbuster-Filme, Live-Sport oder einfach nur ein Extra-Fernsehprogramm für die Kinder sehen möchten, WOW bietet jederzeit die passenden Pakete für Serien, Kino und Sport. Apropos Sport: Mit WOW erleben Kunden den besten Live-Sport, darunter alle Spiele der Bundesliga am Samstag, alle Spiele der 2. Bundesliga, des DFB-Pokals und der Premier League, alle Formel-1-Rennen, die LIQUI MOLY Handball Bundesliga, die Wanda Diamond League, sowie das Beste aus Tennis und Golf. Film- und Serienfans streamen mit WOW jederzeit ohne lange Vertragsbindung mehr als 1.000 Filme, Blockbuster-Serien von HBO und Peacock sowie preisgekrönte Sky Originals. Für weitere Informationen besuchen Sie wowtv.de.Über das Haus des Dokumentarfilms:Das Haus des Dokumentarfilms wurde 1990 gegründet und ist eine in Europa einmalige Einrichtung. Zu ihren Mitgliedern gehören u.a. das Land Baden-Württemberg, die Film- und Medienstiftung NRW, die Verwertungsgesellschaft der Film- und Fernsehproduzenten und 12 TV-Sender. Die Einrichtung fördert und präsentiert das dokumentarische Filmschaffen mit einem vielfältigen Angebot wie kuratierte Filmabende, Workshops, Meisterklassen und seiner monatlichen Reihe DOK Premiere in Stuttgart, Ludwigsburg, Berlin und Köln. Sie führt jährlich zwei große Fachtagungen durch: in Berlin das medienpolitische Roman Brodmann Kolloquium, bei dem der mit 10.000 EUR dotierte Roman Brodmann Preis für den politischen Dokumentarfilm vergeben wird, in Stuttgart den zweitägigen Branchentreff DOKVILLE.Pressekontakt:Sky Deutschland:Thomas SchöffnerContent PRTel: 089/9958 6837Thomas.Schoeffner@sky.deKontakt für Fotomaterial:Bilder.Presse@sky.debzw. direkt über das Fotoweb: https://picturemedia.sky.deOriginal-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/33221/6061692