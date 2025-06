Der Ausschluss von Verbio aus dem SDAX am 23. Juni führte zu kurzfristigen technischen Verkäufen und geringerer Liquidität durch indexgebundene Fonds. Trotz der Ankündigung am 4. Juni stieg der Aktienkurs jedoch um mehr als 20%, was darauf hindeutet, dass der Markt dies als vorübergehende Verzerrung betrachtete. Gleichzeitig passt der politische Rückenwind in den USA im Juni 2025 - getragen von höheren Biokraftstoffquoten der Environmental Protection Agency (EPA) und regulatorischer Klarheit - gut zur Strategie von Verbio. Die RNG- und Bioethanolanlage des Unternehmens in Nevada dürfte von einer stärkeren Nachfrage und der Bevorzugung heimischer Produktion profitieren. Dank fundierter Expertise im Bereich Biokraftstoffe und vertikaler Integration ist Verbio gut für weiteres Wachstum aufgestellt. Während das Europa-Geschäft stabil bleibt, bietet die Expansion in den USA das klarste kurzfristige Aufwärtspotenzial. Die regulatorische Unterstützung in den USA sowie die vollständige Inbetriebnahme der Anlage in Nevada könnten entscheidende Katalysatoren für eine Neubewertung sein. Die Analysten von mwb research bekräftigen ihre Kaufempfehlung (BUY) und halten am Kursziel von 15,00 EUR fest. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/Verbio%20SE





