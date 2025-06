FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Aktien von BASF bei einem fairen Wert von 60 Euro auf "Kaufen" belassen. Bei der strategischen Planung des Chemiekonzerns stünden derzeit die regionale Expansion in China sowie die Fokussierung auf das Kerngeschäft durch eine Portfolio-Optimierung im Fokus, schrieb Peter Spengler in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung./rob/gl/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 24.06.2025 / 10:23 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.06.2025 / 10:52 / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000BASF111

© 2025 dpa-AFX-Analyser