Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO: 6981) (ISIN: JP3914400001) hat einen 3-Achsen-Beschleunigungssensor für den industriellen Markt vorgestellt, der über Temperatur und Zeit hinweg eine hohe Offset-Stabilität, gute Linearität, eine geringe Rauschdichte und eine hervorragende Robustheit vereint. Der SCA3400-D01 XYZ-Beschleunigungssensor ist für den Einsatz in industriellen Anwendungen wie der Strukturanalyse (Structural Health Monitoring, SHM), der Maschinensteuerung, in Inertialmessgeräten sowie in Bauwerkzeugen und -systemen vorgesehen. Das Produkt wird auf der Sensors Converge 2025 ausgestellt, die vom 24. bis 26. Juni 2025 im Santa Clara Convention Center (Stand Nr. 716) in Kalifornien stattfindet.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250623574098/de/

[Murata Manufacturing Co., Ltd.] Industrial 3-axis accelerometer

Die Offset-Stabilität eines Beschleunigungssensors bezieht sich auf die Konstanz seines Ausgangssignals im Ruhezustand, auch wenn der Sensor unterschiedlichen Temperaturen oder Alterungseinflüssen ausgesetzt ist. Idealerweise sollte dieses Ausgangssignal null sein, was jedoch in der Praxis häufig nicht der Fall ist. Daher müssen Gerätehersteller ihre Konstruktionen entsprechend kalibrieren, um dies zu berücksichtigen. Je stabiler der Offset ist, desto genauer sind die Messungen des Sensors. Eine hohe Offset-Stabilität ermöglicht es den Geräteherstellern außerdem, ihre Produkte für die gesamte Lebensdauer zu kalibrieren, anstatt von den Nutzern zu erwarten, dass sie regelmäßig nachkalibrieren, um die Genauigkeit zu erhalten.

Im Fall des SCA3400-D01 beträgt die Offset-Drift über die Lebensdauer 0,5 mg für die X- und Y-Achse und 2 mg für die Z-Achse. Der durch Schwankungen der Betriebstemperatur verursachte Offset-Fehler beträgt 2 mg auf der X- und Y-Achse und 3 mg auf der Z-Achse. Der Murata SCA3400-D01 bietet eine außergewöhnliche Leistung in Bezug auf Genauigkeit. Er weist einen Linearitätsfehler von 1 mg über einen Bereich von 1,2 g und eine Rauschdichte von 20 µg/vHz auf, die beide zu präziseren Messungen beitragen.

Ein weiteres Merkmal des 3-Achsen-Beschleunigungssensors, das für Hersteller von Industrieanlagen attraktiv sein dürfte, ist der vom Nutzer wählbare Dynamikbereich sowie die Tiefpassfilterung. Dadurch können Entwickler das Bauteil so konfigurieren, dass es die bestmögliche Kombination aus Auflösung, Linearität und Rauschverhalten für die jeweilige Anwendung bietet. Ferner ermöglichen es die Selbstdiagnosefunktionen des Bauteils, die Zuverlässigkeit der gemessenen Signale zu überwachen.

Der SCA3400-D01 (8,6 7,6 3,3 mm; 0,34 0,30 0,13 Zoll) basiert auf der neuesten Version von Muratas bewährtem 3D MEMS-Prozess und nutzt das fortschrittlichste ASIC-Design sowie die neuesten Prozesse des Unternehmens. Er wird sowohl als Einzelstück auf einer Evaluierungsleiterplatte, in Mustertüten mit vier Stück als auch auf Rollen mit jeweils 100 oder 1.000 Stück erhältlich sein.

Weitere Informationen finden Sie auf der Produkt-Webseite, oder kontaktieren Sie uns, falls Sie Fragen zu dem Produkt haben.

Über Murata

Murata Manufacturing Co., Ltd. ist ein weltweit führender Anbieter im Bereich Design, Fertigung und Vertrieb keramikbasierter passiver elektronischer Bauteile und Lösungen, Kommunikationsmodule und Netzteile. Murata engagiert sich für die Entwicklung fortschrittlicher elektronischer Werkstoffe und modernster, multifunktionaler hochdichter Module. Das Unternehmen beschäftigt Mitarbeitende und betreibt Fertigungsanlagen in der ganzen Welt.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250623574098/de/

Contacts:

Ansprechpartner für weitere Informationen:

Murata Manufacturing Co., Ltd.

Keisuke Tsuboi, prsec_mmc@murata.com

Corporate Communications Department