wO Börsenlounge: Embraer | Hims | Aurubis - Drohnen & Flugtaxis sind "The next big thing"!

Die Experten der BoFa erwarten einen regelrechten Boom im Luftraum bis zu einer Höhe von 1.000 Metern. Die durchschnittliche jährliche Wachstumsrate könnte zwischen 2025 und 2030 bei beeindruckenden 62 Prozent liegen.Die Bank of America ist sich sicher: Flugtaxis und Drohnen könnten sich zu einem weiteren explosiven Wachstumsmarkt entwickeln. Eine neue Studie mit dem Titel "The 'low-altitude' economy is taking off" prognostiziert ein beachtliches Wachstum für die Branche in den kommenden Jahren. Die Studie identifiziert sechs Hauptanwendungsbereiche für diese Technologien: öffentliche Sicherheit, Logistik, Krankentransport und Feuerwehreinsätze, Tourismus, Pendelverkehr sowie …

