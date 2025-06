Das Instrument I8P FR0004024222 INTERPARFUMS S.A.INH.EO 3 EQUITY wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 25.06.2025

The instrument I8P FR0004024222 INTERPARFUMS S.A.INH.EO 3 EQUITY is traded ex capital adjustment on 25.06.2025



Das Instrument SHA0 DE000SHA0019 SCHAEFFLER AG INH. O.N. EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 25.06.2025 und ex Kapitalmassnahme am 26.06.2025

The instrument SHA0 DE000SHA0019 SCHAEFFLER AG INH. O.N. EQUITY is traded cum capital adjustment on 25.06.2025 and ex capital adjustment on 26.06.2025





© 2025 Xetra Newsboard